Liga, 25^ giornata. Siviglia-Atletico e derby catalano

Una settimana non entusiasmante per il calcio spagnolo lascia ora spazio a tre turni di Liga nel giro di una decina di giorni. Dopo i pareggi di Barcellona e Siviglia in Champions League, sono stati Atletico Madrid e Athletic Bilbao a passare il turno in EL, mentre si è già conclusa l'avventura di Villarreal e Real Sociedad. Il week-end di campionato propone temi ormai tradizionali: Barcellona che vuole continuare a correre verso il titolo, nel derby catalano del Camp Nou contro il Girona, Atletico Madrid che spera, ospite del Siviglia di Vincenzo Montella. Terzo il Real, al Bernabeu contro l'Alavès, poi il Valencia, in casa con la Real Sociedad. Da seguire anche i tentativi di riscatto di Celta Vigo e Villarreal, mentre in fondo alla classifica infuria la lotta salvezza. Il programma completo.

Venerdì 23 febbraio. Ore 21. Deportivo La Coruna - Espanyol. Ancora a caccia di punti Clarence Seedorf sulla panchina del Deportivo, penultimo a quota 17. Al Riazòr arriva l'Espanyol di Quique Sanchez Flores, reduce da tre pareggi consecutivi (27 punti). Galiziani senza Albentosa e lo squalificato Bakkali, con Muntari in campo forse già dal primo minuto. Ospiti privi di Javi Lopez, con Leo Baptistao pronto ad affiancare Gerard Moreno in avanti.

Sabato 24 febbraio. Ore 13. Celta Vigo - Eibar. E' una delle ultime chiamate europee per il Celta Vigo di Unzue, a metà classifica a 32 punti, impegnato al Balaidos contro un Eibar (35 punti) che è stato costretto a frenare la sua corsa la settimana scorsa contro il Barcellona. Solo Fontàs fuori causa per i galiziani, che si affidano alla loro formazione tipo contro i baschi di Mendilibar, privi di Ramis e dello squalificato Orellana (ex della partita).

Ore 16.15. Real Madrid - Alavès. Tre vittorie consecutive hanno riportato il Real Madrid al terzo posto, a 48 punti. Al Bernabeu sfida a un'altra squadra in gran forma, l'Alavès di Abelardo, risalito fino a 28 punti. I baschi dovranno però fare a meno di Munir in avanti, con Sobrino a far coppia con Guidetti. Madrid senza Marcelo, Modric e Kroos infortunati, con Sergio Ramos squalificato. In difesa riecco Nacho e Theo Hernandez, in avanti ritorna Ronaldo. Diversi dubbi sugli altri uomini offensivi, tra Bale, Benzema e Isco. Da valutare le scelte a centrocampo, con Casemiro e Kovacic possibili candidati al turnover.

Ore 18.30. Leganès - Las Palmas. Deve scuotersi il Leganès di Garitano, che ha perso le ultime tre partite ed è a 29 punti in classifica. Ma chi ha davvero bisogno di fare risultato è il Las Palmas di Paco Jemez, terzultimo a quota 18. Padroni di casa ancora senza Brasanac e Szymanowski, canari privi di Momo. Chance per Aquilani, mentre in avanti ecco Calleri, Nacho Gil e Jairo.

Ore 20.45. Barcellona - Girona. Derby catalano al Camp Nou. Dopo lo spavento di Stamford Bridge, i blaugrana (primi a 62 punti) potrebbero ricorrere a un massiccio turnover. Per Valverde si scaldano Semedo, Yerri Mina, Andrè Gomes, Coutinho e Dembelè per Sergi Roberto, Piquè, Busquets e Paulinho. Avversario, il Girona dei miracoli, in zona Europa a 34 punti. Solito schieramento abbottonato per gli uomini di Machis, con Stuani unica punta.

Domenica 25 febbraio. Ore 12. Villarreal - Getafe. Il Villarreal di Javi Calleja, eliminato in Europa League dal Lione, riparte dal Madrigal contro il Getafe. 38 contro 33 punti per padroni di casa e ospiti. Fuori Alvaro Gonzalez per il Submarino Amarillo (nuova chance per Bonera), mentre il sistema di gioco dovrebbe essere un 4-2-3-1 con Bacca unica punta, supportato da Roger Martinez, Pablo Fornals e Samu Castillejo. Getafe senza lo squalificato Damiàn.

Ore 16.15. Athletic Bilbao - Malaga. Un Athletic agli ottavi di Europa League vuole risalire la china in campionato (28 punti, nessuna vittoria nelle ultime cinque partite). A San Mamès giunge un Malaga disperato (13 punti) e decimato: oltre agli infortunati di lunga data, è in dubbio Keko, con Ignasi Miquel squalificato. Lestienne, Rolan, Ideye ed En-Nesyri gli uomini offensivi degli andalusi, mentre è atteso turnover da parte del Kuko Ziganda (dubbio Aduriz).

Ore 18.30. Valencia - Real Sociedad. Sfida interessante al Mestalla, tra un Valencia ora quarto a 46 punti e una Real Sociedad fuori dall'Europa e a 29 punti in campionato. Infortunati Garay e Kondogbia per Marcelino, che sceglie Murillo e Coquelin al fianco di Gabriel Paulista e Dani Parejo. In avanti Zaza potrebbe ritrovare una maglia da titolare accanto a Rodrigo. Baschi senza Rulli e Xabi Prieto: Tono e Canales al loro posto, con Agirretxe al centro dell'attacco (k.o. anche Willian Josè).

Ore 20.45. Siviglia - Atletico Madrid. Il Siviglia ha dato spettacolo in Champions contro lo United senza riuscire a trovare il gol. Ora gli andalusi inseguono il quarto posto in campionato (a 39 punti), ma ospitano un Atletico Madrid in gran forma, secondo a 55 punti. Quasi tutti disponibili per Montella, che dovrà scegliere chi far riposare dopo il turno di Coppa, mentre Simeone è senza Savic e Lucas Hernandez, con Gimenez e Filipe Luis a completare la difesa. Diego Costa e Griezmann intoccabili, Thomas in ballottaggio con Gabi.

Lunedì 26 febbraio. Ore 21. Levante - Betis Siviglia. Gara fondamentale per il Levante, in zona retrocessione a venti punti, contro un Betis reduce dal pirotecnico 3-5 contro il Real Madrid. Al Ciutat de Valencia possibile 4-4-2 per i padroni di casa, con Roger e Pazzini di punta, mentre gli andalusi confermano Loren Moron di punta, affiancato da Joaquin e Boudebouz. Da seguire Fabian Ruiz e Junior, per una squadra che è a metà classifica a 33 punti.