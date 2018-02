Barcellona - Girona, incrocio pericoloso

Venticinquesima giornata di campionato, al Camp Nou, il Barcellona ospita il Girona. Fischio d'inizio alle 20.45, direzione affidata a Javier Alberala Rojas. Non una partita di facile lettura per l'undici di casa, in chiara flessione e chiamato a contenere il ritorno, prepotente, dell'Atletico. La mente corre al ritorno di Champions con il Chelsea - 1-1 a Stamford Bridge, omaggio in blu accolto da Messi - nel mezzo i blaugrana si giocano la Liga, insolitamente aperta. Valverde, imbattuto, ha un tesoretto significativo - 7 punti - ma deve regolare Girona e Las Palmas, prima di trovare proprio l'Atletico del Cholo Simeone. Tour de force che rischia di ampliare le difficoltà - specie fisiche - attuali.

Occorre pescare a piene mani dalla rosa, sfruttare un potenziale fin qui solo accarezzato. Dembélé e Coutinho, questi i due nomi all'ordine del giorno. Valverde difficilmente si muove dal suo credo, ma i pretoriani appaiono al gancio. Per la partita con il Girona, plausibile un Barcellona a trazione offensiva, con i due citati ad occupare le corsie laterali, in un 4-4-2 destinato a mutare in 4-2-4 in fase di possesso. Riposo quindi per Iniesta, panchina per Paulinho, Busquets a garantire un minimo di equilibrio. Solita girandola anche all'esterno, Digne e Semedo i terzini. Intoccabile la coppia centrale Umtiti - Piqué. Recuperato Vermaelen.

I convocati

Il Girona si presenta al Camp Nou con diverse ambizioni. La squadra di Machin ha uno score di tutto rispetto. In piena corsa per l'Europa, ottava a quota 34, giunge dopo il 3-0 al Leganes - nelle ultime sei, un solo KO, con il Siviglia. Senza pressione alcuna - è il Barcellona a dover ribadire lo status da guida - spazio a possibili ribaltoni. Schieramento tattico in evoluzione per gli ospiti, 4-5-1 in sede di contenimento, con Stuani come puntello offensivo. Portu e Garcia a ridosso del 7, Granell e Pons in mediana. La batteria a difesa di Bono è ampia. Da destra a sinistra troviamo: Maffeo, Bernardo, Juanpe, Muniesa e Aday Benitez.

Le probabili formazioni