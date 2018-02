Barcellona - La prima tennistica recita dei Fab Four

Lo spavento iniziale e poi la grandinata, e che grandinata. Nell'incontro valido per la venticinquesima giornata di Liga il Barcellona travolge il Girona 6-1 e resta saldamente al comando aspettando Siviglia-Atletico Madrid, in programma questa sera al Sanchez Pizjuan. La prima recita in contemporanea dei "Fab Four" è andata benino, per usare un grande eufemismo, con la tripletta di Suarez, la doppietta di Messi, la perla di Coutinho e l'assist di Dembelè. La squadra di Valverde, dopo il pareggio maturato allo Stamford Bridge contro il Chelsea, ha rimesso subito il piede sull'acceleratore spazzando via un Girona che era passato in vantaggio grazie a Portu, abile a sfruttare uno dei rari errori di Umtiti in questa stagione.

E' un derby catalano che i padroni di casa aggiustano subito grazie a Luis Suarez, assist numero 148 in Liga di Messi che si prende il primo posto anche in questa speciale classifica. Il 4-4-2 messo in campo da Valverde è simmetrico, questa volta, con Coutinho e Dembelè sulle corsie esterne, al posto di Iniesta e Paulinho, con Sergio Busquets e Rakitic in cabina di regia. La sfida si decide nella seconda metà del primo tempo quando Messi, in sei minuti, segna una doppietta: prima rete in slalom speciale in area e la seconda con una punizione rasoterra. La prima frazione si chiude male per gli ospiti perché Suarez raggiunge l'argentino, assist di Coutinho nella circostanza.

Il brasiliano, nonostante il suo arrivo da poco più di un mese, sembra già parte del contesto e nella ripresa delizia il palato del Camp Nou con un meraviglioso destro a giro che si insacca dove l'estremo ospite non può mai arrivare. La ripresa, più che una partita di campionato, è un allenamento a porte aperte per la squadra di Valverde che, ad un quarto d'ora dal termine, chiude il suo personale set grazie alla tripletta di Suarez propiziata dall'assist di Dembelè. Il francese non è ancora al massimo della forma, e si vede, ma le giocate messe in mostra nella ripresa possono essere un trampolino di lancio importante in vista del finale di stagione.

Il Barcellona, dunque spazza via i cugini catalani, e si gode la coppia Messi-Suarez con il primo che raggiunge 30 gol in stagione (22 in campionato) mentre il secondo arriva a 20 reti in Liga. La coppia potrebbe essere doppia tanto da formare un quartetto, o meglio, un banchetto al cui brindisi si aggiungo Coutinho e Dembelè. Giovedì i catalani torneranno in campo per il turno infrasettimanale contro il Las Palmas, poi lo scontro diretto contro l'Atletico Madrid in attesa della Champions.