Liga - L'Atletico Madrid demolisce il Siviglia: 2-5 al Sanchez Pizjuan

Nel match valido per la venticinquesima giornata di Liga l'Atletico Madrid demolisce il Siviglia vincendo 5-2 al Sanchez Pizjuan. Pratica archiviata già nel primo tempo grazie alle reti di Diego Costa e Griezmann che, poi, si ripete due nella ripresa, nel mezzo l'acuto di Koke. Per i padroni di casa reti di Sarabia e Nolito utili solo alle statistiche. Con questo successo la squadra di Simeone sale a 58 restando a sette punti dal Barcellona mentre la squadra di Montella scende al sesto posto con 39 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Siviglia con Sarabia, Vazquez e Correa a supporto di Muriel mentre l'Atletico Madrid risponde col 4-4-2 con il tandem offensivo composto da Diego Costa e Griezmann.

Parte forte il Siviglia che al 3' va ad un passo dal vantaggio con Muriel che si presenta davanti a Oblak ma gli calcia addosso. Sul prosieguo dell'azione destro dal limite di Correa che esce di pochissimo. Il canovaccio tattico, nei primi venti minuti, è abbastanza chiaro con il Siviglia che fa la partita mentre l'Atletico si chiude e riparte in contropiede. Al 28', al primo vero acuto, gli ospiti passano: Banega si addormenta al limite, arriva Diego Costa che gli ruba il pallone e col destro batte Rico, 0-1.

La squadra di Montella accusa il colpo e al 38' l'Atletico sfiora il raddoppio con Diego Costa che entra in area e calcia col mancino ma l'estremo di casa respinge il qualche modo. La gioia è rimandata solo di qualche minuto perché al 41' gli ospiti raddoppiano con Griezmann che prende palla ai 20 metri, salta due avversari e con un meraviglioso destro incenerisce Rico, 0-2. Nel finale di tempo Atletico ancora pericoloso con una conclusione di Saul che termina a lato.

Nella ripresa l'Atletico parte alla stessa maniera di come aveva chiuso il primo tempo e al 51' mette in cassaforte il match: Rico stende Diego Costa in area, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri va Griezmann che non sbaglia, 0-3. Montella si gioca la carta Ben Yedder per Correa mentre Simeone inserisce il suo Correa per Thomas e al 65' arriva il poker della squadra ospite: altro colossale errore della retroguardia andalusa con Mercado che regala palla a Griezmann il quale mette al centro per Koke che, da pochi passi, batte Rico, 0-4. L'Atletico continua a infierire e al 67' va ad un passo dalla quinta rete con un destro di Griezmann che si stampa sul palo.

La gioia è rimandata di pochi minuti perché al minuto 80 il francese mette dentro da pochi passi su assist di Saul, 0-5. Con il passare dei minuti i ritmi si abbassano ma al minuto 84' il Siviglia segna il gol della bandiera con Sarabia che, servito da Ben Yedder, batte Oblak da pochi passi. Poco più tardi c'è spazio per la seconda rete dei padroni di casa con un destro preciso di Nolito, 2-5. E' l'ultima emozione del match: al Sanchez Pizjuan l'Atletico stravince 5-0 e resta a sette punti dal Barcellona, a una settimana dallo scontro diretto, mentre il Siviglia scivola al sesto posto, superato dal Villarreal.