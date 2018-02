Liga - Goleade per Barcellona, Atletico e Real Madrid, vince anche il Valencia

Questa sera, con Levante-Betis, si chiuderà la venticinquesima giornata di Liga. Un turno all'insegna dei tanti gol a cominciare dalla capolista Barcellona che, nel derby catalano, sotterra il Girona 6-1: successo in rimonta per i padroni di casa che vanno in svantaggio per mano di Portu ma poi Messi e Suarez, con una doppietta ciascuno, chiudono i conti già nel primo tempo. Nella ripresa c'è spazio per la tripletta dell'uruguaiano e per la meravigliosa perla di Coutinho, la prima al Camp Nou. Risponde a tono l'Atletico Madrid che demolisce il Siviglia per 2-5 grazie a uno straripante Griezmann, che mette a segno una tripletta, mentre le altre due reti portano le firme di Diego Costa e Koke. Solo per le statistiche i gol di Nolito e Sarabia, Montella sempre più in bilico.

Fonte foto: Twitter Atletico Madrid

Il Real Madrid prosegue il suo ottimo momento di forma battendo il Deportivo Alaves per 4-0: protagonista Cristiano Ronaldo che realizza una doppietta arrivando a toccare quota 300 in Liga, a completare il quadro Bale e Benzema. Soffre ma vince anche il Valencia che regola 2-1 la Real Sociedad grazie alla doppietta di Santi Mina (11 gol in campionato) che rende vano il momentaneo pareggio dei baschi con Oyarzabal. In zona Europa League preziosa vittoria del Villarreal che supera di misura il Getafe grazie al gol di Unal in avvio di partita mentre il Celta Vigo controlla 2-0 l'Eibar. A segno i soliti Aspas e Gomez.

Si avvicina anche l'Athletic Bilbao che sconfigge il Malaga 2-1: ritorno basco con i gol di Susaeta e San Jose che ribaltano l'iniziale sigillo di En-Nesyri che poi fallisce anche un rigore. Terminano senza reti Leganes-Las Palmas e Deportivo La Coruna-Espanyol. Questi i risultati e la classifica ma domani si torna di nuovo in campo per il turno infrasettimanale.

Deportivo La Coruna - Espanyol 0-0

Celta Vigo - Eibar 2-0

Real Madrid - Alaves 4-0

Leganes - Las Palmas 0-0

Barcellona - Girona 6-1

Villarreal - Getafe 1-0

Athletic Bilbao - Malaga 2-1

Valencia - Real Sociedad 2-1

Siviglia - Atletico Madrid 2-5

Levante - Real Betis ore 21

La classifica: Barcellona 65, Atletico Madrid 58, Real Madrid 51, Valencia 49, Villarreal 41, Siviglia 39, Celta Vigo ed Eibar 35, Girona 34, Getafe e Betis* 33, Athletic Bilbao 31, Leganes 30, Real Sociedad 29, Espanyol e Alaves 28, Levante 20* Las Palmas 19, Deportivo 18, Malaga 13.