Liga, 26^ giornata. Turno infrasettimanale con diversi fronti aperti

La Liga spagnola approfitta di una settimana di pausa dalle competizioni europee per far disputare la ventiseiesima giornata del massimo campionato. Prosegue il duello in vetta alla classifica tra Barcellona e Atletico Madrid, che si incontreranno nel prossimo turno: i blaugrana volano alle Canarie contro il pericolante Las Palmas, mentre i colchoneros tornano al Wanda Metropolitano contro il Leganès. Di scena al Cornellà El Prat, sul campo dell'Espanyol, il Real Madrid di Zinedine Zidane, per consolidare il terzo posto e avvicinarsi all'appuntamento di Parigi. Trasferta basca, a San Mamès con l'Athletic Bilbao, per il Valencia, mentre il Siviglia di Vincenzo Montella, travolto da Simeone solo due giorni fa, sarà impegnato nel derby andaluso con il Malaga. Sperano di fare un passo in avanti verso l'Europa Villarreal, Celta Vigo e Betis Siviglia, mentre il Levante di Pazzini è atteso da un impegno delicato a Mendizorroza contro l'Alavès di Abelardo. Il programma completo:

Martedì 27 febbraio. Ore 20. Espanyol - Real Madrid. I merengues, terzi a 51 punti, arrivano a Barcellona senza gli infortunati Marcelo, Modric e Kroos, ma con il rientrante Sergio Ramos. Ancora turnover per Zidane, che lascerà a riposo Ronaldo per riproporre Asensio, con Bale e Benzema verso una maglia da titolare. Si dovrebbe rivedere Isco, mentre sono da verificare le posizioni di Casemiro, Kovacic e Varane. Espanyol a 28 punti, reduce da quattro pareggi consecutivi, con il solo Sergio Sanchez fuori causa: Gerard Moreno e Leo Baptistao di punta.

Ore 21.30. Girona - Celta Vigo. Il Girona di Machis è stato travolto nel derby catalano del Camp Nou, ma a Montilivi vuole continuare a credere nell'Europa. Decimi a 34 punti, i padroni di casa se la vedranno con un Celta Vigo pronto alla rimonta, a quota 35. Per il Girona dovrebbe rivedersi Stuani in attacco, mentre i galiziani di Unzue hanno fuori Cabral e sperano nella continuità di Emre Mor, in ballottaggio con Sisto.

Mercoledì 28 febbraio. Ore 19.30. Getafe - Deportivo La Coruna. Al cospetto di un Getafe tranquillo, a metà classifica a 33 punti, il Deportivo La Coruna di Clarence Seedorf cerca i primi gol della nuova gestione, per abbandonare il penultimo posto a 18 punti. Getafe senza Bergara e con il dubbio Flamini, galiziani ancora privi di Albentosa e Fede Cartabia, con Adriàn e Lucas Perez a supportare la punta di peso Florin Andone.

Ore 19.30. Malaga - Siviglia. Derby andaluso a La Rosaleda di Malaga, dove i padroni di casa sono sempre più ultimi a 13 punti, contro un Siviglia reduce dalla manita subita dall'Atletico e ora sesto a quota 39. Per il Malaga fuori anche En-Neysri, con Ideye e Bueno in avanti e il Chory Castro e Lestienne sugli esterni. Previsto turnover per Montella, che ha Escudero squalificato e Jesus Navas infortunato: si scaldano Layùn e Arana,mentre Ben Yedder reclama spazio davanti.

Ore 19.30. Athletic Bilbao - Valencia. Trasferta importante a San Mamès per il Valencia di Marcelino, che domenica ha piegato la Real Sociedad con una doppietta di Santi Mina. Per mantenere il quarto posto (49 punti), gli ospiti recuperano diversi giocatori, con il solo Garay ancora out: Coquelin favorito su Kondogbia, Zaza in ballottaggio con Rodrigo. Baschi che hanno battuto il Malaga e ora sono dodicesimi a 31 punti: riecco Aduriz per il Kuko Ziganda.

Ore 21.30. Eibar - Villarreal. Enes Unal ha rilanciato le quotazioni del Villarreal di Javi Calleja, insieme al decisivo Sergio Asenjo. Il Submarino Amarillo è quinto a 41 punti, di scena a Ipurua contro un Eibar reduce da due sconfitte consecutive e fermo a quota 35. Ospiti senza lo squalificato Jaume Costa e con tanti infortunati, ma con Bacca, Fornals, Castillejo e Cheryshev in una formazione molto offensiva. Baschi che si affidano a Orellana e Inui sugli esterni, con Kike Garcia e Charles di punta.

Ore 21.30. Atletico Madrid - Leganès. Gran momento di forma dell'Atletico Madrid, secondo a 58 punti, con Simeone che ha praticamente tutta la rosa a disposizione (dubbi Savic e Lucas Hernandez, appena salutati Carrasco e Gaitan). Avversario un Leganès in caduta libera, che ha collezionato solo due punti nelle ultime cinque partite ma che è comunque tranquillo a metà classifica (30 punti). Colchoneros che potrebbero dare un turno di riposo a Diego Costa: pronto Gameiro al fianco del connazionale Griezmann. Leganès senza gli squalificati Siovas e Ruben Perez, con Beauvue fuori causa ed El Zhar in dubbio.

Giovedì 1 marzo. Ore 19.30. Betis Siviglia - Real Sociedad. Due squadre in momenti opposti si sfidano al Benito Villamarin. Il Betis di Quique Setièn è settimo a 36 punti, mentre la Real Sociedad di Eusebio è lontana, a 29 punti. Possibile nuova chance per la coppia d'attacco formata da Loren Moron e Sergio Leon per gli andalusi, con Boudebouz e Joaquin larghi, mentre i baschi continuano a essere senza un attaccante di ruolo: Jon Bautista tra i candidati ad affiancare Oyarzabal e uno tra Juanmi, Canales e Januzaj. Out Zabi Prieto a centrocampo.

Ore 21. Las Palmas - Barcellona. Lo show di Messi e Suarez ha annientato il Girona nel derby catalano, e ora il Barça vuole vincere anche alle Canarie, per confermare il primato e il distacco nei confronti dell'Atletico (65 punti). Squalificato Jordi Alba, infortunato Semedo, Valverde potrebbe ricorrere ancora al turnover: si scaldano Vermaelen, Dembelè, Andrè Gomes e Paco Alcaces. Las Palmas terzultimo a 19 punti, con Calleri e Halilovic uomini fondamentali per Paco Jemez.

Ore 21.30. Alavès - Levante. L'Alavès di Abelardo, travolto dal Real Madrid al Bernabeu, naviga in acque tranquille a 28 punti, pronto a ritrovare il capocannoniere Munir, contro un Levante reduce invece da tre sconfitte consecutive e sempre più pericolante a 20 punti. Roger Martì, Boateng e Pazzini lottano per uno o due posti in attacco, con Jason e Morales esterni.