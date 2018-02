Espanyol - Real Madrid, Zidane per prolungare la striscia

Il Real Madrid non intende fermarsi. Siamo nella fase cruciale della corrente stagione, ogni passo falso può risultare fatale. Tre vittorie consecutive in Liga per i bianchi - cinque nelle ultime sei - terza posizione acquisita a discapito del Valencia. In Champions, atto primo favorevole con il PSG, ritorno il 6 marzo al Parco dei Principi. Prima della partitissima, lo scontro con l'Espanyol - questa sera alle 20 - e il match, sempre di campionato, con il Getafe. A preoccupare Zidane è soprattutto la condizione fisica del gruppo, diversi giocatori chiave non sono a disposizione, l'obiettivo è riformare l'undici di gala per il palcoscenico europeo. In patria, il tecnico prende a piene mani da un organico sfruttato fin qui solo in parte.

Le defezioni non sono necessariamente un male, consentono a diversi giocatori di ritagliarsi uno spazio significativo. Con l'Alaves, a segno Bale e Benzema, due tra i più chiacchierati del recente periodo. A trainare il gruppo, sempre Ronaldo. Due reti per l'uomo dei record. La trasferta al RCDE Stadium non si presenta accomodante. L'Espanyol vanta risultati prestigiosi - basta citare il pari con il Barcellona - ed ha una struttura solida e collaudata.

Nel Madrid, Ramos e Varane al centro, Theo rileva ancora una volta Marcelo, Achraf favorito per la corsia di destra. In mediana, senza Modric e Kroos, spazio a Llorente con Casemiro, Ceballos si muove qualche passo oltre. Bale e Asensio illuminano il tridente offensivo, con Benzema da 9. Possibile riposo, quindi, per CR7. Soprattutto nella zona nevralgica, il Real ha margine, non sono da escludere le candidature di Kovacic e Vazquez.

Quique Flores è forte di una graduatoria tranquilla. Nove lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto, l'Espanyol può giocarsi la partita. Quattro pareggi consecutivi, l'ultimo sigillo risale all'8 gennaio - 0-1 con il Malaga. Sergio Garcia e Gerard Moreno impattano con Ramos e Varane, al largo Granero e Leo Baptistao. Cerniera di mezzo formata da Sergi Darder e C.Sanchez. I terzini sono Aaron e Victor Sanchez, David Lopez e Naldo oscurano Diego Lopez.

Le probabili formazioni