Griezmann in Catalogna per un Barcellona a cinque stelle?

Non è una novità che Antoine Griezmann sia nel mirino del Barcellona da almeno un anno. Il francese dell'Atletico Madrid, reduce da una tripletta contro il Siviglia, avrebbe stipulato addirittura un accordo con il club catalano per il suo trasferimento alla corte di Valverde nella prossima estate. Storia di qualche tempo fa, se ben ricorderete, con l'Atletico pronto a denunciare il Barcellona. Sono passati un paio di mesi ma la sensazione che Griezmann possa vestire la camiseta del Barcellona, nella prossima stagione, diventa sempre più una concreta possibilità.

Secondo il quotidiano SPORT, infatti, il Barcellona si sta muovendo sotto traccia da un pezzo per portare il francese in Catalogna. L'ex calciatore della Real Sociedad, inoltre, avrebbe dato il suo benestare per il trasferimento con un buona pace dell'Atletico Madrid. In realtà qualche segnale c'è già soprattutto sulla sponda blaugrana vista la volontà di lasciare libera la maglia numero 7 e la convinzione di poter portare a termine l'affare. Anzi, un affare secondo la stampa catalana visto che la clausola del ventisettenne francese, attualmente di 200 milioni, scenderà a 100 nella sessione estiva di mercato.

Un'occasione che il Barça non vuole perdere vista la "rivoluzione" che sta compiendo Ernesto Valverde: dal 4-3-3 degli anni passati al 4-4-2 con un'attenzione maggiore alla fase difensiva senza tralasciare la fantasia offensiva. Contro il Girona, infatti, l'ex allenatore del Bilbao ha schierato per la prima volta dall'inizio Messi, Suarez, Coutinho e Dembelè con ottimi risultati: 2 reti e 1 assist per l'argentino, tripletta per l'uruguaiano, 1 rete e 1 assist per Coutinho e 1 assist anche per l'ex giocatore del Borussia Dortmund. L'eventuale acquisto di Griezmann non porterebbe a una cessione di Suarez, anzi, i due potrebbero coesistere nel reparto offensivo con Messi pronto a supportarli spaziando dal centrocampo in giù.

Tutto ciò, al momento, è solo una bella ipotesi per il mondo Barça e un grosso spavento per i tifosi dell'Atletico Madrid che non vogliono perdere un calciatore che ha realizzato 99 reti in 192 con la maglia dei Colchoneros. Inoltre, il francese sta vivendo un momento di forma particolarmente brillante visto che nelle ultime 7 partite ha realizzato 7 reti e i fischi di inizio anno sembrano essere solo un lontano il ricordo. La prima rete realizzata al Siviglia è stata un capolavoro degno di un calciatore che sta raggiungendo il picco della sua maturità, questa estate potrebbe essere la svolta decisiva per la sua carriera. La Catalogna lo aspetta a braccia aperte, Simeone proverà a tenerselo stretto.