Liga - Il Las Palmas ferma il Barcellona: 1-1 al Gran Canaria

Nel match valido per la ventiseiesima giornata di Liga il Las Palmas ferma il Barcellona. Al Gran Canaria termina 1-1 con i catalani che vanno in vantaggio nel primo tempo, grazie a una punizione sublime di Messi, ma ad inizio ripresa arriva il pareggio di Calleri su un dubbio calcio di rigore concesso da Lahoz. Con questo pareggio i catalani restano in testa ma adesso sono solo cinque i punti di vantaggio dall'Atletico Madrid e domenica c'è lo scontro diretto.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Las Palmas con Sampeiro, Tana e Halilovic a supporto di Calleri mentre il Barcellona risponde col 4-4-2 con Messi e Suarez a comporre il tandem offensivo.

Il canovaccio tattico del match è chiaro sin da subito con il Barcellona che fa la partita mentre il Las Palmas aspetta nella propria metà campo. Al minuto 8 prima chance della partita ed è per i catalani con Messi che recupera un pallone a centrocampo e serve Suarez che, da ottima posizione, calcia addosso a Chichinzola. Poco dopo è il turno di Messi che ci prova direttamente da calcio di punizione ma l'estremo di casa dice di no in tuffo. Al 21', al secondo tentativo, i catalani passano in vantaggio con Messi che disegna una traiettoria meravigliosa, palla nel sette e Barcellona in vantaggio. Dopo la rete degli ospiti i ritmi si abbassano con la squadra di Valverde che controlla senza troppi problemi mentre i padroni di casa si rendono pericolosi solo con un tiro da fuori di Etebo. Nel finale di tempo chance per il Barca con Messi che scambia con Suarez e calcia col mancino ma un difensore salva tutto in scivolata.

Nella ripresa parte forte il Las Palmas che al 47' colpisce il palo con Aguirregaray ma Lahoz ravvede una trattenuta nei confronti del difensore dei padroni di casa e assegna il penalty. Dal dischetto Calleri non sbaglia, 1-1. Valverde inserisce subito Coutinho e al 62' il Barca torna a farsi vedere con un mancino di Suarez, dall'interno dell'area, che termina alto non di molto. Nel Barcellona entra anche Rakitic mentre Jemez risponde mandando in campo Aquilani al posto di Gomez. I catalani non riescono a rendersi pericolosi e al 75' Valverde getta nella mischia anche Dembelè ma il Barca non riesce da impensierire in nessun modo la retroguardia del Las Palmas. Al Gran Canaria termina 1-1 e a sorridere è solo l'Atletico Madrid.