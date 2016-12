Ligue 1: Julian Draxler è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain

Esultanza di Julian Draxler | www.gazzetta.it

Julian Draxler è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, il talentuoso giocatore tedesco andrà ad accasarsi nella capitale transalpina, legandosi al club di Emery fino al 2021. Un'operazione molto importante, soprattutto se si considera il momento in cui si è concretizzata e che frutterà circa 40 milioni al Wolfsburg, squadra che da tempo aveva deciso di fare a meno del nazionale tedesco.

Acquistato come un vero crack mercato, infatti, Draxler non ha mai brillato, regalando sprazzi di pura ma isolata magia e non confermando quanto di buono visto negli anni in cui Julian trascinava lo Shalke 04. Sondato anche dalla Juventus, dunque, il trequartista si giocherà le proprie carte in club ricchissimo nella zona offensiva del campo ma che comunque non riesce ad esprimersi al meglio.

Considerando inoltre il modulo preferito da Emery, il 4-2-3-1, Draxler potrebbe occupare sia la posizione di trequartista puro che quella di fantasista della zona sinistra del campo, rifornendo di palloni il Matador Cavani o illuminando la manovra con strappi decisi capaci di creare scompiglio nelle difese avversarie. Certo, il numero elevato di interpreti in attacco non rappresenta una condizione ideale per il giocane tedesco, ma il suo valore effettivo, se espresso al meglio, potrebbe servire e non poco al club parigino.