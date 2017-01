Nizza-Depay: lo United apre alla cessione dell'olandese

Photo by "Europa Calcio"

Il Manchester United ha aperto alla cessione di Memphis Depay. L'olandese classe '94 è da diverso tempo retrocesso nelle gerarchie di José Mourinho, il quale ha apertamente dichiarato di non contare più su di lui. C'è delusione intorno al ragazzo, perché è arrivato da Eindhoven con grandi aspettative senza, però, riuscire ad impressionare più di tanto lo stesso Mourinho e il suo connazionale Van Gaal, tecnico olandese che spinse la società ad investire quei 30 milioni necessari per strapparlo alle altre concorrenti. I risultati? Deludenti. Dal 2015 veste la prestigiosa maglia numero sette dello United, ma le presenze sono solamente 37 abbinate a 2 soli miseri goal messi a segno. Troppo poco per uno che può vantare un potenziale elevato. E' stato lo stesso tecnico dell'Olanda a consigliargli di cambiare aria, sia per la sua crescita che per la sua nazionale, compagine che non vorrebbe perdere questo importante tassello per il futuro.

La soluzione migliore non può che essere la cessione. Su di lui, ovviamente, ci sono numerose squadre, in primis il Nizza di Balotelli. Il club francese punta ad ampliare il suo bacino a livello nazionale per continuare ad inseguire la vittoria del titolo, riconoscimento che manca dalla stagione 1958-59. Depay è stato individuato come sostituto ideale di Belhanda, centrocampista impegnato in Coppa d'Africa con il suo Marocco, e non sarà un problema per la società cinese investire qualche milione su di lui. Il progetto del Nizza è molto interessante, e potrebbe rivelarsi un punto di vantaggio nei confronti delle altre squadre che sono interessate al ragazzo.

Roma, Tottenham, Wolfsburg ed Everton sono le antagoniste del Nizza. L'altra favorita insieme al club francese è l'Everton, squadra guidata da Koeman che ha sempre avuto stima nei confronti di Depay. La Roma potrebbe inserirsi solamente nel caso in cui saltassero sia Jesé Rodriguez che Alejandro Gomez, mentre Tottenham e Wolfsburg per adesso hanno solamente chiesto informazioni.

Da ricordare che il Manchester United è stato molto chiaro a riguardo. Nessuna offerta di prestito, solamente cessione definitiva. Prezzo del cartellino? Nonostante lo scarso impiego rimane un oggetto piuttosto salato: 25-30 milioni.