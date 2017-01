Nizza, colpo Luiz Gustavo a 15 milioni. Juve ed Inter beffate

Luiz Gustavo in azione con la maglia del Wolfsburg. | performgroup.com

Sembra proprio che la telenovela Luiz Gustavo sia finalmente giunta al termine. Il veterano brasiliano, da mesi poco considerato all'interno della rosa del Wolfsburg, è stato a lungo sui taccuini di Juventus ed Inter e sembrava fosse destinato, in una maniera oppure in un'altra, a giungere sul suolo italico per giocare a calcio, forte principalmente della sua grande esperienza europea dovuta all'esperienza passata col Bayern Monaco. I problemi principali riguardavano l'aspetto economico: i lupi sono duri ad abbassare le proprie richieste (che erano, secondo le ultime news, altissime, intorno ai 20 milioni), il sudamericano restio ad abbassarsi l'ingaggio da top.

Già quest'estate i bianconeri, prima di cercare l'affondo verso Axel Witsel, poi approdato in Cina, avevano provato concretamente ad ottenere le prestazioni del mediano; a Gennaio invece i milanesi si erano aggiunti alla corsa, ma adesso l'accelerata verso Gagliardini ha ridotto le necessità in mezzo al campo, esattamente come avvenuto con l'acquisto di Rincon da parte dei bianconeri. Il giocatore tramite il suo entourage aveva lasciato intendere di gradire una delle due destinazioni, perlomeno idealmente: oggi, la sorpresa.

Si è inserita la nuova favola del Nizza, che in un giorno ha fatto tutto quello che le società italiane hanno esitato a fare per tanto tempo: chiusura immediata, 15 milioni la richiesta dei tedeschi subito accontentata e un volo diretto per la Francia prenotato per i prossimi giorni. In un mercato di questo tipo, comunque, vanno limati tutti i dettagli e sembra che il calciatore stia aspettando a dare l'ok definitivo per due motivi: il primo di livello economico, che dovrebbe essere facilmente risolvibile (ballano circa 500mila euro annui, ma c'è ottimismo); il secondo, più importante, riguarda l'attesa di quella possibile telefonata dall'Italia che, esattamente come non è arrivata prima, difficilmente giungerà adesso. Realisticamente allora il brasiliano giocherà in Ligue 1: l'ufficialità a breve.