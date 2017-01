Coupe de la Ligue: PSG dilagante, 7-0 al Bastia e Draxler in gol. Bene anche le altre di Ligue 1

Julian Draxler con la maglia del PSG | Source: www.guardian.ng

Un 2017 che si apre nel migliore dei modi per il Paris Sant-Germain, praticamente dilagante nel match di Coupe de la Ligue, vinto addirittura per 7-0 dai parigini. Malcapitata vittima sacrificale dell'incontro, il Bastia, che regge abbastanza bene nel primo tempo subendo poi l'imbarcata nella ripresa. Avanti grazie ad una rete da attaccante di Thiago Silva, i padroni di casa bissano poco dopo con Rabiot, che dai trenta metri lascia partire un missile preciso ed imparabile per Vincensini. Nella ripresa, i ragazzi di Emery continuano a segnare, sbloccando la frazione grazie ad una bella progressione del giovanissimo esterno Nkunku, che dopo trenta metri palla al piede ha anche la lucidità di infilare il portiere avversario.

Ormai sulle gambe, il Bastia non può che cedere le armi, cercando di tappezzare i buchi difensivi per non subire ancora altre reti. IL tentativo dei ragazzi di Ciccolini si dimostra però vano, con il PSG che praticamente, fino a fine tempo, esagera siglando altre quattro reti: il poker parigino viene segnato da Thiago Motta, bravo a schiacciare di testa dal limite dell'area, il quinto gol viene invece messo a segno da Lucas, che dal dischetto del rigore conclude in maniera angolata e non lascia scampo a Vincensini. Verso il finire dell'incontro, il "tennistico" 6-0 viene messo a segno da Di Maria, mentre è molto più importante l'ultima rete dei parigini, segnata da un Draxler subito a proprio agio tra le linee tattiche di Emery. Il tedesco infatti, imbeccato ottimamente da Ben Arfa, supera in velocità i difensori siglando la propria marcatura con un pallonetto esteticamente molto bello.

Oltre al Paris Saint-Germain, nella sessione del sabato di questi trentaduesimi di finale molto importanti anche altre prestazioni dei club di Ligue 1, che non sottovalutano la sfida superando senza problemi il turno. Su tutte, spicca l'ennesimo successo del rinvigorito Nantes, rinato sotto la guida di Conceiçao. I Canarini, contro il Blois, vincono 1-2, trascinati dalle reti di Stepinski, autore di due gol. Inutile, per i padroni di casa, il momentaneo pari di Cissé. Non ha affatto problemi, inoltre, il Lille, che ne fa addirittura quattro in casa e contro l'Excelsior: doppiamente avanti grazie ad Amadou e Soumaoro, il LOSC subisce la rete di Pynthie, ingranando poi la quarta grazie a Rony Lopes e Terrier.

Lontano dalle mura amiche, prevedibile successo del Nancy, che in soli quarantacinque minuti si sbarazza del Besancon, club militante nella quinta divisione del campionato francese. Senza troppi problemi, la neo-promossa in Ligue 1 segna tre reti grazie a Hadji, Robic e Coulibaly, controllando senza troppi intoppi nella ripresa. Discorso analogo, poi, per il Dijon, che dopo un primo tempo concluso a reti inviolate, svolta decisamente nella ripresa, assicurandosi il passaggio del turno grazie alle marcature vincenti di Tavares e Bela. Qualche difficoltà imprevista, ma niente di problematico. Successo meno dilagante del previsto, infine, per il Guingamp, che in casa supera "solo" 2-1 il Le Havre, avversario comunque di caratura superiore rispetto ad altri potenziali collettivi. Doppiamente avanti grazie a Diallo e Briand, i rossoneri subiscono al 91' la rete di Dembele, che non compromette comunque il passaggio del turno.