Coupe de la Ligue: Thiago Silva trascina il PSG alle semifinali

Il Psg non fallisce l'obiettivo qualificazione e si candida ad autentica favorita per la vittoria finale della Coupe de la Ligue. Metz non pervenuto, se non per qualche sporadica occasione lungo tutti i 90 minuti. Emery contiene il turnover schierando in attacco Di Maria, Cavani ed Ikone. Dall'altra parte Hinschberger sceglie un più collaudato 4-4-2 con Nguette e Mollet esterni e Diallo e Vion come coppia d'attacco.

Il Psg impone fin da subito ritmi alti al match: Ikone serve nello spazio Cavani, il quale prova il destro a giro sul palo lungo ma la sfera termina sul fondo. All'8' Thiago Silva svetta più in alto di tutti sul calcio d'angolo battuto da Di Maria, ma il suo colpo di testa sfila di poco a lato rispetto ai pali della porta avversaria. All'11' Nkunku va al cross dalla sinistra trovando lo stacco di Cavani che spedisce la sfera oltre la traversa. Ancora i due protagonisti dell'azione precedente si rendono pericolosi con il n. 24 che assiste il centravanti uruguaiano, il quale con un tocco sottomisura costringe ad un grande intervento l'estremo difensore avversario.

Al 25' Nkunku si mette in proprio con un tiro di destro dalla distanza che viene ben neutralizzato da Didillon. Il Metz si fa vedere per la prima volta in avanti con una conclusione da fuori area di Mollet che viene parata senza problemi da Areola. Al 27' i capitolini passano in vantaggio: calcio d'angolo battuto da Di Maria, stacco di Thiago Silva che non lascia scampo all'incolpevole Didillon. I padroni di casa provano a sfruttare il buon momento per trovare il raddoppio: cross di Ikone dalla sinistra per Cavani che però non ha un buon impatto col pallone, infatti la sfera finisce ben oltre la traversa. Al 37' Psg vicino al 2-0 con il n.9 uruguagio che anticipa tutti di testa sul corner battuto da Di Maria ma la sua incornata termina di poco a lato. Al 40' Nkunku prova ad impensierire l'estremo difensore avversario con un tiro mancino dall'interno dell'area di rigore ma Didillon si fa trovare pronto nella parata. E' l'ultima emozione dei primi 45 minuti di gioco che terminano sul risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa.

La ripresa si apre con il Psg riversato in avanti per cercare il gol del raddoppio: Ikone ci prova subito col mancino ma il suo tiro non impensierisce l'estremo difensore avversario. Al 50' il Metz sfiora il pareggio con Diallo che stacca bene di testa su cross di Cohade, ma la sua incornata viene bloccata con gran reattività da Areola. Su capovolgimento di fronte i capitolini sfiorano il 2-0: Di Maria crossa dalla destra per Cavani che colpisce di testa a pochi metri dalla linea di porta avversaria, ma il suo stacco termina incredibilmente sopra la traversa. Il Metz prova a rendersi pericoloso con Mollet che si accentra dalla sinistra e scarica il destro che però risulta completamente impreciso.

Al 65' Diallo tenta la sortita personale dalla distanza ma il suo mancino termina ampiamente sul fondo. Il Psg prova a colpire in contropiede con Rabiot che assiste in profondità Di Maria, il quale tira dall'interno dell'area di rigore ma il suo mancino risulta di facile preda per Didillon. Ancora parigini pericolosi con Ben Arfa che serve a centro area Cavani, il quale prova ad impensierire l'estremo difensore avversario con una conclusione mancina ma il n.1 del Metz non si fa cogliere impreparato. Al 72' i capitolini trovano il 2-0: gol fotocopia del primo con Di Maria che crossa da calcio d'angolo e Thiago Silva di testa batte Didillon. Il Metz reagisce subito con un tiro di Erdinç dall'interno dell'area di rigore che finisce di poco a lato.

Al 79' Di Maria crossa dalla destra per Cavani, il quale colpisce col destro ma il pallone termina oltre la traversa. I parigini, nonostante il punteggio, continuano ad attaccare con il neoentrato Matuidi che serve Di Maria, il quale col mancino conclude in porta, ma la palla sfila oltre il palo destro della porta avversaria. Ancora il n.11 si rende autore della battuta di un calcio d'angolo trovando a centro area Kimpembe che salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa sorvola non di poco la traversa. All'86' Matuidi stacca bene di testa sull'ennesimo corner battuto da Di Maria, ma la palla termina di poco sul fondo. Non accade più nulla ed allora il PSG può festeggiare la qualificazione alle Semifinali di Coupe de la Ligue.