Ligue 1, il Bastia ferma il Nizza sull'1-1

Il Nizza era chiamato a vincere dopo due pareggi consecutivi, ma la squadra di Favre non è riuscito ad andare oltre l'1-1 contro un ostico Bastia, che anche in inferiorità numerica ha fatto valere tutta la propria organizzazione difensiva e pericolosità offensiva. Il tecnico nizzardo, consapevole delle difficoltà a cui sarebbe andato incontro a questa partita, sceglie il miglior 11 possibile con Balotelli e Plea di punta. Dall'altra parte Ciccolini si presenta con un 3-4-2-1 con Danic ed Onianguè in sostegno all'unica punta Diallo.

Il Bastia si rende subito pericoloso con Danic che prima conclude da fuori area sfruttando un errato disimpegno di Souquet, poi si avventa sulla respinta di Benitez per calciare nuovamente in porta ma il suo tiro termina incredibilmente oltre la traversa. I padroni di casa insistono con Mostefa che prova ad impensierire l'estremo difensore avversario con una conclusione dalla distanza ma anche in questo caso la sfera si spegne oltre il montante alto della porta avversaria. Il Nizza produce la prima azione offensiva solamente al 16' con Burner che si accentra dalla destra e conclude col mancino, ma la palla termina larga dai pali della porta difesa da Leca.

Al 18' il Bastia passa in vantaggio: Danic crossa dalla sinistra per Diallo che manca l'impatto con il pallone in rovesciata, sulla palla vagante si avventa Onianguè che supera Benitez. Il Nizza vive un momento di sbandamento di cui provano ad approfittare i padroni di casa con l'autore del gol che ruba palla a Sarr e s'invola verso la porta avversaria, ma viene chiuso al momento della conclusione da Dante. Sul ribaltamento di fronte Plea riceve un ottimo pallone in area di rigore ma anche lui viene chiuso in maniera tempestiva da Djiku che rischia anche l'autorete. Il Nizza non riesce a rendersi pericoloso negli ultimi 20 metri ed allora tenta con Cyprien di sorprendere l'estremo difensore avversario con conclusioni dalla distanza, ma Leca si dimostra sempre reattivo nelle parate.

Al 34' la squadra di Favre giunge al pareggio: Souquet svetta più in alto di tutti su azione d'angolo superando imparabilmente il portiere del Bastia. I corsi reagiscono con Danic che crossa per Diallo, ma il colpo di testa dell'attaccante guineano risulta poco preciso infatti la sfera termina a lato della porta avversaria. Al 39' si accende Balotelli con una conclusione dalla distanza che viene neutralizzata senza problemi da Leca. Plea con un pò di fortuna va via sulla fascia destra e crossa al centro dove giunge Balotelli che però spedisce la sfera ben oltre la traversa. Sul ribaltamento di fronte Diallo prova ad approfittare di un errore di Cyprien per involarsi verso la porta avversaria, ma giunge poco lucido al momento della conclusione infatti il suo tiro si spegne a lato della porta avversaria. E' l'ultima emozione di questi primi 45 minuti di gioco che si concludono sul risultato di 1-1.

Il secondo tempo vede ancora le due squadre affrontarsi a viso aperto, con il Nizza che si rende subito pericoloso con Balotelli, che raccoglie un cross dalla sinistra di Dalbert, stoppa il pallone all'interno dell'area di rigore e tira col sinistro, ma Leca non si fa sorprendere e blocca la sfera. Koziello perde un pallone sanguinoso all'interno della propria metà campo innescando così la corsa di Diallo che però giunge nuovamente poco lucido al momento della conclusione, infatti anche in questo caso il tiro termina oltre la traversa. Al 51' Plea raccoglie un pallone sulla fascia sinistra, si accentra ed una volta giunto in area di rigore tira col destro, ma la palla sfila solamente ad un metro dal palo della porta difesa da Leca.

Al 57' Balotelli s'incarica della battuta di un calcio di punizione, ma la sua conclusione si perde abbondantemente oltre il montante alto della porta avversaria. Due minuti dopo Nizza vicinissimo al vantaggio: Cyprien serve Burner che penetra nell'area di rigore avversaria e scarica il diagonale che viene respinto con grande reattività da Leca. Al 65' la svolta della gara: Cahuzac, già ammonito, sgambetta Cyprien beccandosi il secondo giallo e la conseguente espulsione, che lascia in 10 i padroni di casa. Il centrocampista del Nizza s'incarica poi della battuta di un calcio di punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore avversaria, ma il suo tiro si perde di poco oltre il palo destro della porta difesa da Leca.

La squadra di Favre prova a sfruttare la superiorità numerica con Balotelli che serve sulla corsa Walter, il quale una volta giunto nell'area di rigore avversaria tenta il diagonale che viene agguantato senza problemi dal portiere del Bastia. La squadra corsa per cercare di portare a casa il pareggio si rintana completamente nella propria metà campo ed allora Souquet cerca di superare Leca con una conclusione dalla distanza che però si perde abbondantemente oltre la traversa. All'87' i padroni di casa tornano a farsi vedere in avanti con Cioni che crossa dalla destra per Raspentino, ma il colpo di testa dell'attaccante algerino termina a lato della porta difesa da Benitez.

L'ultima opportunità da rete la produce il Nizza con Balotelli che s'incarica della battuta di un calcio di punizione, ma la sua conclusione non impensierisce Leca che blocca la sfera senza problemi. La partita termina quindi sul risultato di 1-1, un pareggio che serve al Nizza per riagguantare la vetta della classifica, mentre il Bastia fa un piccolo balzo in avanti salendo a quota 21.

Nel prossimo turno il Nizza ospiterà il Guingamp, mentre la squadra corsa se la vedrà nuovamente tra le mura amiche contro il Caen.