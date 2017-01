Coupe de France: al via i sedicesimi di finale

I bussolotti della Coupe de France | Source: la1re.francetvinfo.fr

E' tempo di coppa, in Francia, con la celebre Coupe de France entrata ormai nel vortice dei sedicesimi di finale. Tra sfide stellari e collettivi pronti a stupire, il match del martedì più ricco di spunti è sicuramente Marsiglia-Lione, sfida tra squadre forti ma al centro di diversi momenti in Ligue 1: l'OM è in ripresa dopo un inizio molto sottotono, l'OL continua invece a stazionare nelle zone nobili. Chi vincerà la sfida, se la vedrà molto probabilmente contro il Monaco, stra-favorito contro il Chambly, militante nella terza divisione francese e con un logo molto simile a quello dell'Inter.

Altro match da non perdere assolutamente, quello tra Lilla e Nantes, con i canarini di Conceiçao in netto miglioramento dopo un girone di andata scioccante. Il LOSC, dal canto suo, non vuole però dire prematuramente addio alla competizione, toccando gli ottavi e giocandosi le proprie chance con la vincente di Rennes e PSG, sfida sulla carta già decisa ma che potrebbe regalare sorprese inaspettate per gli arancioneri. I parigini, rientrati in corsa per il titolo, potrebbero infatti optare per un ricco turnover, tendenza che potrebbe essere sfruttata dal Rennes.

Sempre analizzando le sfide tra squadre militanti in Ligue 1, grandissima incertezza tra Caen ed Angers, squadre tecnicamente simili che stazionano nelle zone medio-basse della classifica dopo un percorso più difficile del previsto. I bianconeri, vera rivelazione dello scorso anno, non sono riusciti a ripetersi e rischiano seriamente di rimanere impelagati nella lotta per la permanenza nel massimo campionato francese. Discorso analogo, poi, per il Dijon, al momento sicuro ma deciso a non dormire sonni troppo tranquilli. Vincere contro il Bordeaux sarebbe una bella iniezione di fiducia, anche se difficilmente i girondini, eliminati dal PSG in Coupe de la Ligue, stenderanno un tappeto rosso ai rispettivi avversari.

ECCO IL QUADRO COMPLETO DEI SEDICESIMI DI FINALE: