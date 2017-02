Ligue 1: il Lione perde ancora, successo esterno del Nancy

Lacazette tiene palla contro il Saint Etienne | Source: dreamteamfc.com

La domenica di Ligue 1, appurato il cambio al vertice a causa del successo del Monaco contro il Nizza, registra risultati interessanti e, forse, leggermente imprevisti. Il primo finale sorprendente è il 2-0 del Saint Etienne, vincente in casa contro un Lione alla seconda sconfitta consecutiva. I Leoni, che in caso di successo e forti della sfida in meno avrebbero messo nel mirino il Nizza, cedono sotto i colpi di Monnet-Paquet ed Hamouma, non riuscendo a rimontare. Nella ripresa, dopo un tempo trascorso ad attaccare tanto ma invano, gli ospiti tirano i remi in barca, interrompendo spesso il gioco con falli che costano, alla fine, il doppio giallo a Ghezzal ed il rosso a Tolisso.

Dopo un percorso fruttuoso, crolla in casa il sorprendente Nantes di Conceiçao, battuto in casa da un Nancy partito in sordina ma ora felicemente piazzato a centro classifica, lontano cioè dalle zone pericolose. I biancorossi, che nel primo tempo riescono a reggere l'urto, dilagano nella ripresa, passando subito in vantaggio al 50' grazie a Dia e bissando poi con Cetout. Nel nervoso finale di gara, il direttore Turpin estrae ben due rossi diretti, mandando anticipatamente negli spogliatoi sia Muratori che Harit.

Prova di maturità e perfetta sotto il profilo atletico, infine, per il Tolosa, che vince di nuovo mettendo alle corde un Angers diciottesimo e dunque inguaiato. Concludendo la prima frazione sullo 0-0, i biancoviola calano il poker nella seconda frazione, segnando prima con Delort e poi con il solito Braithwaite. Non contenti, i ragazzi di Dupraz completano il quadro, marcando il tabellino prima con Trejo e poi con Toivonen. Importante successo, dunque, per il Tolosa, che pone così fine ad un filotto lungo e poco fruttuoso.

ECCO LE GARE DI DOMENICA:

Saint Etienne - Lione 2-0

Nantes - Nancy 0-2

Tolosa - Angers 4-0