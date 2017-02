Ligue 1, importanti vittorie di Nizza e Marsiglia

L'esultanza del Nizza dopo il goal di Cyprien, www.goal.com

Dopo l’anticipo del Monaco, che ha pareggiato 1-1 in casa del Bastia penultimo in classifica, ed in attesa delle ultime 4 gare in programma oggi, in Ligue 1 nella giornata di sabato si sono visti risultati interessanti, a cominciare dal Nizza.

La squadra di Lucien Favre espugna il campo del Lorient ultimo in classifica grazie alla rete al 15’ di Cyprien; al 68’ Mario Balotelli pensa bene di farsi espellere per proteste e costringe i compagni a resistere in dieci all’assedio finale dei padroni di casa, alla ricerca del pareggio. Decisivo anche il portiere rossonero Yoan Cardinale che al 90’ salva il risultato su Waris. Con questi 3 punti il Nizza approfitta dello stop del Monaco e si avvicina alla vetta, che ora dista 3 punti, superando momentaneamente il Paris Saint-Germain, in campo stasera contro il Tolosa al Parco dei Principi.

L’Olympique Marsiglia si rilancia in zona Europa grazie al terzo successo consecutivo al Velodrome. Contro il Rennes, decisive, nel secondo tempo, le reti di N’Jie e Thauvin. Gli uomini di Rudi Garcia sono a quota 39 punti, al quinto posto con il Saint-Etienne, atteso dall’insidiosa trasferta a Montpellier. In zona retrocessione fondamentale successo esterno del Lille sul campo del Caen: El Ghazi trova la prima rete con la nuova maglia e trascina i suoi, in 10 per il rosso a Soumaoro, alla conquista dei 3 punti che pongono i biancorossi a +4 dalla terzultima, il Caen appunto. Gran passo in avanti anche dell’Angers - ora a 30 punti - che batte 1-0 il Nancy: match winner il franco-ivoriano Jonathan Bamba, a segno dopo 5 minuti. Nell’altro incontro che ha completato il programma del sabato, Metz e Nantes impattano 1-1: Rongier porta avanti gli ospiti al 68’, pareggio di Diabatè nel recupero su calcio di rigore.

I risultati:

Lorient-Nizza 0-1

Marsiglia-Rennes 2-0

Metz-Lille 0-1

Angers-Nancy 1-0

Metz-Nantes 1-1

Il programma di oggi:

Bordeaux-Guingamp (h. 15.00)

Montpellier-Saint Etienne (h. 17.00)

Lione-Dijon (h. 17.00)

PSG-Tolosa (h. 21.00)