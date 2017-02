Ligue 1: il Nizza vince e mette pressione alle altre due, ottimo successo del Nantes

Il Nizza esulta dopo la rete di Le Bihan | Source: calciomercato.com

Il Nizza non fallisce la ghiotta occasione, vincendo 2-1 e mettendo pressione a Monaco e Paris Saint-Germain. I nizzardi, privi di Balotelli, partono a rilento, subendo la controffensiva del Montpellier per tutto il primo tempo. Tale atteggiamento porta gli ospiti a segnare già al 9', quando è Mounie ad insaccare l'undicesima rete stagionale. Nella ripresa i cambi di Favre stravolgono la rosa, con i nizzardi che possono contare su un eroe a sorpresa. Dopo 17 mesi di inattività, infatti, il mister nizzardo getta nella mischia Miackael Le Bihan, che ringraziando il proprio mister segna due goal e regala ai suoi una vittoria tanto bella quanto preziosa.

Ormai involato verso una tranquillissima salvezza, altro importante successo per il Nantes, che schianta il Dijon confermandosi quale uno dei collettivi più in forma di Francia. In rete già al terzo minuto di gioco grazie a Bammou, vanificando però il tutto quando è Dubois a sbagliare porta. Nella ripresa i Canarini ingranano, mettendo alle corde la neo-promossa e segnando prima con Sala e poi con Pardo. Davvero un brutto stop, per il Dijon, che così facendo rientra pericolosamente nel calderone della zona retrocessione.

LE GARE DI IERI:

Nizza - Montpellier 2-1(Mounie, Le Bihan, Le Bihan)

Nantes - Dijon 3-1 (Bammou, Dubois (A), Sala, Pardo)