Coupe de France: l'Angers archivia facilmente la pratica, imprevista eliminazione dell'Auxerre

La coppa e i bussolotti | Source: vavel.com

Una sorpresa ed una certezza, nelle gare di Coupe de France di oggi, dove Angers e Frejus hanno staccato il pass per disputare i quarti di finale. Prevedibile vittoria, per i bianconeri dell'Angers, che hanno messo alle corde il CA Bastia, seconda squadra della città corsa militante nella Ligue National, terza divisione francese di calcio. Nonostante il divario tecnico, i corsi hanno disputato una gara onesta, scendendo in campo con un offensivo 4-3-3 e tentando spesso la conclusione in porta. Troppo poco, comunque, per impensierire i più forti avversari, in goal al 40' con Dhiedhiou. I bianconeri, grazie a questo successo, affronteranno la vincente di Bordeaux-Lorient, una delle sfide più interessanti di questi ottavi.

Meno prevedibile, invece, il crollo dell'Auxerre, che dice prematuramente addio alla competizione cedendo il passo al Frejus, in gol con Mendi e Tlili nel primo tempo. I padroni di casa, terzi nella quarta lega francese, si sono confermati maledettamente cinici, riuscendo a segnare due gol con solo tre tiri in porta. Meno fortunati gli avversari, che non sono riusciti a muovere il tabellino nonostante quindici conclusioni totali. Il Frejus, vera sorpresa della competizione, si ritroverà ad affrontare la vincente tra Bergerac e Lilla che, salvo sorprese, dovrebbe essere il LOSC. Nulla è però già scritto, con i ragazzi di Paquille che già da questa sera pregheranno per un'altra, imprevista sorpresa, che renderebbe di fatto abbordabile la semifinale.