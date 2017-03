Ligue 1 - Frenata Nizza, il Marsiglia stende l'Angers

E' iniziata ieri sera con gli anticipi di Nizza-Caen e Olympique Marsiglia - Angers la ventinovesima giornata di Ligue 1. I rossoneri della Costa Azzurra soffrono tremendamente contro il Caen e sprecano la possibilità di agganciare il Monaco in vetta alla classifica. Il Marsiglia, al contrario, vince agilmente contro l'Angers e si porta al quinto posto in attesa di un passo falso del Lione per poter sperare nuovamente in una qualificazione europea.

Nizza-Caen (2-2) - Partita semplice, almeno sulla carta, per i nizzardi che però vanno a complicarsi la vita nel primo tempo. Gli ospiti partono forte e al 36' passano in vantaggio grazie al colpo di testa vincente di Santini sull'assist di Bessat. Al ritorno in campo dall'intervallo, il Nizza inizia a spingere scoprendosi tanto, troppo, e puntualmente arriva il raddoppio del Caen che colpisce in contropiede con Karamoh. Il 2-0 scuote i padroni di casa che approfitta di un uscita a vuoto di Vercoutre per accorciare le distanze con Balotelli, poi sei minuti dopo arriva anche il gol del pareggio firmato dallo juventino Donis. Nei minuti finali di gara i rossoneri di Francia provano a superare le resistenze del Caen, ma la difesa ospite regge l'urto portando a casa un prezioso pareggio.

Marsiglia-Angers (3-0) - E' tutto facile per l'OM contro l'Angers. I marsigliesi dominano la gara sin dal primo minuto di gioco, trovando presto il gol del vantaggio. Al 9' è Thauvin a siglare l'1-0 per i padroni di casa grazie ad un bel sinistro da fuori area servito dalla punizione corta di Payet. L'ex West Ham si rende protagonista anche nell'occasione del secondo gol dei focesi servendo sul filo del fuorigioco Cabella che batte facilmente Michel. L'OM però rischia di vanificare il doppio vantaggio al 22' e al 36'. Nella prima occasione Pelè salva la porta dei marsigliesi sul tiro a Ekambi, mentre più tardi si immola sulla rovesciata di Ndoye. Dopo questi due spaventi scorre tutto liscio per i padroni di casa che 77' trovano il gol che chiude i conti. A siglarlo è ancora Thauvin che sfrutta un tiro sbilenco di N'Jie per trovare il tap-in vincente.