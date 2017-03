Tolisso, tra Roma e Juve: "Meglio i bianconeri. Futuro? Penso alla stagione"

Fonte immagine: SpazioJ

Tra il presente e il futuro, tra Lione e Roma, e, chissà, Torino. Corentin Tolisso è per certi versi uno degli uomini del momento, sia per le chiacchiere riguardanti il calciomercato - si sono intensificate, e non poco, le voci che vorrebbero un suo approdo alla Juventus in estate - sia per la stretta attualità, ovvero il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, nel quale il suo Lione deve affrontare la Roma, forte di un vantaggio per 4-2 acquisito tra le mura amiche. Nella gara d'andata il centrocampista è stato uno dei migliori in campo, ma punta a ripetersi, anche per confermarsi su un palcoscenico di alto livello.

Anche di questo il classe 1995 ha parlato al quotidiano francese Le Progrès. "Abbiamo buone speranze dopo il secondo tempo giocato a Lione, ma dovremo avere la stessa filosofia di gioco: se aspetteremo l'avversario difendendoci sarà dura. In attacco il nostro potenziale è importante", ha affermato il mediano francese, che poi ha preso ad esempio i rivali del Psg, rimontati dal Barcellona, per spiegare quale debba essere la filosofia di gioco dei suoi: "Abbiamo visto cosa è successoal Psg che è rimasto molto basso...".

"La nostra ambizione è quella di arrivare lontano in questo torneo, ma ci sono diverse buone squadre, tra cui il Manchester che credo sia il favorito", prosegue poi Tolisso, prima di effettuare un paragone tra la Roma e la Juve, squadre che ha entrambe affrontato nel corso della stagione: "Senza nulla togliere alla Roma, ma la Juventus è in testa al campionato, penso sia un passo avanti".

E a proposito di Juve, il centrocampista risponde così ai sempre più intensi rumors - o meglio, non risponde, ma glissa: "Sono concentrato su questa stagione. Non voglio parlare del futuro, ho un contratto col Lione fino al 2020". Tempo al tempo?

[fonte dichiarazioni: Tuttosport]