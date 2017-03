Google Plus

Ligue 1- Frena il Nizza, goleada Bordeaux, www.calciomercato.com

La 30esima giornata di Ligue 1 è quasi completa: in attesa dei match di oggi, nel sabato si sono giocati 5 match che hanno coinvolto tutte le zone di classifica, a cominciare dalla parte altissima. Il Nizza non va oltre l’1-1 in casa del Nantes di Sergio Conceiçao e fallisce il sorpasso al Paris Saint-Germain, perlomeno temporaneo prima del posticipo dei parigini contro il Lione: la squadra di Favre va sotto dopo 22 minuti con il goal del centravanti Sala, pareggiato 5 minuti dopo dall’ivoriano Jean Seri.

In zona Europa League si rilancia alla grande il Bordeaux, vincendo 5-1 contro il Montpellier grazie alle reti di Rolan, Sankhare e Vada (su rigore) nel primo tempo per poi dilagare nella ripresa ancora con Rolan, che fa doppietta, e Malcom nel recupero; a nulla serve il rigore di Boudebouz ad inizio secondo tempo. Con questi 3 punti gli uomini di Gourvennec salgono a 46 punti, agganciando il Marsiglia – che aveva pareggiato 0-0 venerdì sera a Lille – al quinto posto, mentre per il Montpellier i punti restano 33, a +5 dal Nancy terzultimo.

Proprio la squadra di Correa è protagonista del match più incredibile della giornata: avanti in casa 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Maouassa e Dia su rigore, si fa rimontare nella seconda frazione dal Lorient che vince con i goal di Moukandjo, Lautoa e Mvuemba al 93’. con questi 3 punti i bretoni raggiungono il Bastia - sconfitto a Metz venerdì - a 25 punti, sempre all’ultimo posto ma a 3 lunghezze dalla zona salvezza.

Nelle altre due gare si affrontavano tutti club a metà classifica. Exploit dell’Angers che batte 3-0 il Guingamp e lo supera di un punto, 39 contro 38, all’ottavo posto; a segno Bamba, Mangani e Diedhiou. A quota 39 c’è anche il Rennes: contro il Tolosa finisce 0-0. Per i biancoviola i punti sono ora 37.

Le gare del venerdì:

Metz - Bastia 1-0

Lille - Marsiglia 0-0

Le gare del sabato:

Nantes - Nizza 1-1

Bordeaux - Montpellier 5-1

Nancy - Lorient 2-3

Tolosa - Rennes 0-0

Angers - Guingamp 3-0

Le gare di oggi:

Caen - Monaco (h. 15.00)

Dijon - St-Etienne (h.17.00)

PSG - Lione (h. 21.00)