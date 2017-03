Ligue 1: scappano Monaco e Paris Saint-Germain, chance mancata per il Dijon

Azione di gioco tra Monaco e caen | Source: video.gazzetta.it

Ormai è quasi certo: il Nizza ha dichiarato forfait per la volata scudetto. I rossoneri di Favre infatti, dopo il pareggio contro il Nantes, hanno inutilmente sperato in un passo falso di Monaco e Paris Saint-Germain, vincenti nelle loro trentesime uscite stagionali. I monegaschi, spinti dall'entusiasmo e dalla voglia di stupire sia in Europa che, soprattutto in Francia, hanno superato nettamente il Caen, marcando tre reti e confermandosi miglior attacco della massima lega francese. Disputando una sfida perfetta sia in avanti che dietro, gli ospiti di Jardim inanellano senza problemi la quinta consecutiva, spinti dalla rete di Fabinho e dalla sconfitta di Mbappé, uomo del momento e sempre più accostato a Thierry Henry, non certo uno qualsiasi.

Discorso analogo, poi, per il Paris Saint-Germain, che in casa soffre più del previsto contro un Olympique Lyonnais, voglioso dopo il passaggio del turno in Europa League, contro la Roma. Sotto a causa di una rete di Lacazette, ottimamente imbeccato da Rafael, i parigini si riscuotono sul finale di tempo, pareggiando con Rabiot e chiudendo i conti con Julian Draxler. Preziosa, inoltre, la prestazione di Javier Pastore, che illumina il Parco dei Principi con due assist.

Prevedibile, infine, il successo del Saint Etienne, che in casa de Dijon fa 0-1 mettendo fine ad un periodo tutt'altro che felice. Les Verts, dopo una prima frazione senza reti, marcano la rete nella ripresa grazie a Veretout, che al 77' regala tre punti molto importanti ai suoi. Chance mancata, infine, per la neopromossa, che in caso di successo avrebbe potuto allontanarsi dalla zona rossa.

LE GARE DELLA DOMENICA:

Caen - Monaco 0-3 (Mbappe, Fabinho, Mbappe)

PSG - Lione 2-1 (Lacazette, Rabiot, Draxler)

Dijon - Saint Etienne 0-1 (Veretout)