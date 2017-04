Calcio francese: l'OL vince nel recupero contro il Metz, in coppa sorridono PSG ed Angers

Google Plus

Source: hommedumatch.fr

Tra campionato e coppa, poche sorprese nel mercoledì di calcio francese, con sei formazioni transalpine impegnate, rispettivamente, in Ligue 1 e Coupe de France. Partendo dalla massima espressione nazionale di calcio, grandissima prova dell'Olympique Lyonnais, che supera agevolmente il Metz confermandosi quarta forza del campionato. Dopo una prima frazione abbastanza equilibrata, con la neo-promossa capace di reggere l'urto, i Leoni salgono in cattedra, marcando tre reti e conquistando tre punti vitali. Apre i giochi Lacazette, li chiudono Ferri e Tolisso.

Metz - Olympique Lyonnais 0-3 (Lacazette, Ferri, Tolisso).

Nella coppa nazionale, invece, sontuoso poker del Paris Saint-Germain, che conquista la semifinale mettendo alle corde i malcapitati sognatori dell'Avranches, squadra militante nella terza divisione francese. Doppiamente avanti con Ben Arfa, i ragazzi di Emery non rischiano praticamente nulla, chiudendo i conti con Lucas e Pastore. Approdati alle semifinali, i parigini affronteranno il Monaco, ripetendo una sfida che sta infiammando questa stagione di Ligue 1.

Avranvhes - Paris Saint-Germain 0-4 (Ben Arfa, Ben Arfa, Lucas, Pastore).

Importante vittoria, infine, per l'Angers, che si sbarazza del Girondins de Bordeaux e punta decisamente alla semifinale contro il Guingamp, collettivo tutt'altro che insuperabile per i bianconeri. Disputando una sfida accorta ed equilibrata, i padroni di casa passano in vantaggio grazie a Berigaud, subendo il momentaneo 1-1 da parte di Sankhare. Ad allontanare i rischi di faticosi tempi supplementari, N'Doye, che marca una preziosissima rete lanciando i suoi nel Pantheon dei quattro migliori collettivi di coppa.

Angers - Girondins de Bordeaux 2-1 (Berigaud (A), Sankhare (B), N'Doye (A)).