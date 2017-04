Ligue 1: le prime tre vincono e scappano ancora, nelle zone basse successi per Lorient e Bastia

Source: outdoorblog.it

Continua l'emozionante corsa a tre in Ligue 1, unico campionato europeo in cui il titolo non è solo questione a due, confermandosi alla portata per tre diversi collettivi. Saldamente al comando, a +3 sulla seconda, non sembra fermarsi il Monaco, che nella prova generale del quarto di Champions supera l'Angers con il minimo sforzo, trascinato da un Radamel Falcao alla diciassettesima rete stagionale. Non cede di un millimetro, però, il Paris Saint-Germain, che al Parco dei Principi schianta senza troppi problemi il malcapitato Guingamp. Trascorso senza reti il primo tempo, i parigini aprono le danze con Di Maria, dilagando con una doppietta di Cavani. Chiude i conti, Matuidi. Importante successo esterno, inoltre, per il Nizza, che sul difficile campo del Lille soffre e passa, subendo la rete di Amadou ma ribaltando i conti con la doppietta di un ritrovato Mario Balotelli. I nizzardi ci sono.

Clamoroso tonfo casalingo, al contrario, per l'Olympique Lyonnais, che crolla per 4-1 contro un Lorient di nuovo in corsa per la permanenza in Ligue 1. Nonostante il vantaggio di Tolisso, i ragazzi di Génésio perdono la rotta, subendo le reti di Waris, Marveaux ed assistendo impotenti alla doppietta di Moukandjo. Grandissimo passo avanti, dunque, per i Naselli, che mettono pressione alle altre formazioni. Sempre considerando le zone di bassa classifica, vittoria di spessore anche per il Bastia, che inguaia il Dijon nello scontro-salvezza: avanti con Crivelli, i turchini subiscono il pari di Lees Melou, ritornando in vantaggio grazie a Cahuzac. Prevedibile successo anche per il Nancy, che rifila tre reti ad un Rennes ormai senza più pretese. La neo-promossa, in vantaggio con Dale, schianta gli arancioneri grazie alla doppietta di Dia. Brutto stop, al contrario, per il Caen, che in casa cede le armi ad un Montpellier vittorioso grazie a Sessegnon ed Ikone.

Tra i match senza obiettivi in palio al di là dei tre punti, netta vittoria del Girondins de Bordeaux, che ha la meglio contro il Metz, scivolato sempre più giù in classifica. I girondini soffrono davvero poco, aprendo le danze con Malcom e chiudendoli con Vada, in evidenza grazie alla sua doppietta. Pari senza reti, invece, tra Marsiglia e Tolosa, con i ragazzi di Rudi Garcia che prevedibilmente impatta sul difficile campo dei biancoviola. Poco male, comunque, per gli ospiti, decisi a concludere al meglio la stagione senza altri obiettivi. Stesso risultato, con la differenza di un gol per parte, infine, tra Saint Etienne e Nantes, che si dividono la posta in palio spinti dalla reti di Nakoulma e Corgnet. Ennesimo risultato importante, dunque, per i canarini, davvero rinati sotto la gestione Conceiçao.

I RISULTATI DI GIORNATA:

09.04. 21:00 Paris SG Guingamp 4 : 0

09.04. 17:00 St. Etienne Nantes 1 : 1

09.04. 15:00 Tolosa Marsiglia 0 : 0

08.04. 20:00 Bordeaux Metz 3 : 0

08.04. 20:00 Caen Montpellier 0 : 2

08.04. 20:00 Dijon Bastia 1 : 2

08.04. 20:00 Lione Lorient 1 : 4

08.04. 20:00 Nancy Rennes 3 : 0

08.04. 17:00 Angers Monaco 0 : 1

07.04. 20:45 Lilla Nizza 1 : 2