Ligue 1: vittoria per le prime tre in classifica

falcao gol monaco-dijon

Nessun colpo di scena in questa 33^ giornata di Ligue 1 che ha visto molte conferme specie in vetta alla classifica.

Ma la vittoria più difficile è forse della capolista. Infatti il Monaco non ha avuto vita facile contro il Dijon penultimo in classifica e in piena lotta per non retrocedere. Allo "Stade Louis II" gli ospiti passano in vantaggio al 42' con Varrault, ma vengono rimontati nella ripresa dalle reti di Dirar al 69' e di Falcao all'81'.

Una risposta pesante ed importante al Paris Saint Germain che vince su uno dei campi più ostici del torneo, quello dell'Angers. Assoluto protagonista del match Angel Di Maria con una doppietta che stende la truppa di Moulin.

Anche il Nizza non molla e vince in rimonta contro il Nancy che va in vantaggio al 26' con Dale. La squadra di Favre, orfana di Balotelli, prima pareggia al 35' con Le Bihan e poi nel secondo tempo ottiene la vittoria con la doppietta di Seri che prima realizza un calcio di rigore al 51' e poi all'84' chiude la partita.

In zona Europa League, vittoria di misura del Bordeaux sul campo del Nantes che, con questa sconfitta, può dire addio al sogno europeo. Gol decisivo firmato da Sankhare al 65'.

Al "Velodrome" cala il poker il Marsiglia nello scontro diretto contro il Saint-Etienne. Gli uomini di Garcia dominano il match trascinati da Thauvin che firma una doppietta e realizza anche l'assist per la rete di Gomis. Payet nel finale infierisce sulla squadra di Galtier con il gol del definitivo 4-0.

Il Guingamp elimina dalla corsa verso l'Europa League il Tolosa battendolo con le segnature di Briand al 53' su rigore e di Mendy al 62'. Delort con un penalty riduce le distanze dopo pochi minuti.

Il Rennes vince contro il Lille 2-0 grazie ai gol di Mubele al 3' e di Sio al 29'.

In zona salvezza, vince solo il Montpellier che batte il Lorient portandosi ad un passo dal traguardo. Reti firmate da Boudebouz e Mbenza.

Spettacolare pareggio tra Metz e Caen con il match che si infiamma nella mezz'ora finale. Apre le marcature Sarr al 65', pareggiano gli ospiti con Santini al 74', Diabate all'83' segna la rete del nuovo vantaggio del Metz ma dopo 5 minuti Rodelin firma il gol del definitivo 2-2.

Da segnalare infine la sospensione del match tra Bastia e Lione per invasione di campo da parte dei tifosi corsi. Giovedi, la Commissione disciplinare della Lega francese esaminerà la vicenda. Settimana assurda per il Lione reduce dalla partita di Europa League con il Besiktas che ha visto l'invasione in campo dei tifosi turchi.

Risultati 33^ giornata

Angers-PSG 0-2

Nizza-Nancy 3-1

Metz-Caen 2-2

Guingamp-Tolosa 2-1

Rennes-Lille 2-0

Montpellier-Lorient 2-0

Monaco-Dijon 2-1

Nantes-Bordeaux 0-1

Bastia-Lione sospesa

Marsiglia-Saint-Etienne 4-0

Classifica

Monaco 77, PSG 74, Nizza 73, Lione 54, Bordeaux 52, Marsiglia 51, Saint-Etienne 45, Guingamp 44, Rennes 43, Nantes 42, Tolosa 41, Montpellier e Angers 39, Lille 37, Metz 36, Caen 33, Nancy e Lorient 31, Dijon 29, Bastia 28.