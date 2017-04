Ligue 1, le formazioni ufficiali di Lione - Monaco

A caccia di una vittoria, fondamentale per entrambe, in ottica Ligue 1 ed Europa League: Lione e Monaco scenderanno in campo questa sera - ore 21 - nell'intento di continuare a perseguire i rispettivi obiettivi, alquanto differenti. I monegaschi saranno di scena al Parc OL con la voglia di rispondere alla vittoria di ieri del PSG, che ha staccato momentaneamente di tre punti la squadra di Jardim: Falcao ed i suoi devono recuperare, oltre al posticipo di stasera, anche un'altra partita, necessarie quindi per operare il contro sorpasso ai danni dei parigini. Di contro, però, il Lione di Genesio ha tutta la voglia di continuare la sua cavalcata verso il quarto posto, forte dell'entusiasmo proveniente dalla qualificazione ottenuta alle semifinali di Europa League.

Veduta del Parc OL, pronto per la sfida - Foto Twitter As Monaco

Ad un'ora dal fischio d'inizio i due allenatori hanno diramato le rispettive scelte di formazione, ufficializzando i ventidue che daranno il via alla contesa. Andiamo a scoprire le formazioni.

Tanti i volti nuovi nel 4-3-3 di Genesio, che rinuncia a molti dei suoi titolari dopo le fatiche di Europa League. Rybus e Rafael i terzini ai lati di Nkoulou e Diakhaby, mentre in mediana Ferri e Darder accompagnano Tousart, che agirà centralmente. Cornet e Depay ai lati di Mateta centravanti, che prende il posto di Lacazette.

Lione (4-3-3): Lopes; Rafael, Nkoulou, Diakhaby, Rybus; Ferri, Tousart, Darder; Cornet, Mateta, Depay.

Lo spogliatoio del Lione - Foto Twitter OL

Risponde Jardim con il solito 4-4-2, con Subasic tra i pali, Dirar e Raggi sulle fasce mentre Glik e Jemerson sono i due centrali di difesa. Bernardo Silva e Lemar come al solito sulle corsie laterali in mediana, a sostegno del duo di centrocampo formato da Fabinho e da Bakayoko. Di punta, con il solito Falcao, c'è Kylian Mbappé.

Monaco (4-4-2):