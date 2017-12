Ligue 1 - Vittoria per Nantes e Nizza. Il Marsiglia perde con il Lione.

Mariano Diaz festeggia il goal / Ligue1Twitter

Venerdì è iniziata la diciottesima giornata del campionato di massima serie francese. Ha aperto il Monaco con la grande vittoria ai danni del Saint Etienne. Segue poi il Paris Saint Germain che surclassa con 4 reti il Rennais. Il turno si è chiuso ieri con la vittoria dell'Olympique Lione contro il Marsiglia di Garcia.

Nantes 1 - 0 Angers

'24 Sala (RIG)

Al Beaujoire ne esce vincente Claudio Ranieri che incontra l'Angers di Moulin. La partita inizia con il Nantes più propositivo che arriva in porta già dai primi minuti con il colpo di testa di Diego Carlos che si spegne fra le braccia del portiere avversario. L'Angers non riesce ad affacciarsi in attacco e il reparto offensivo de Les Canaris sembra più propositivo. Il goal è nell'aria e alla mezz'ora di gioco va a segno Emiliano Sala sul dischetto dopo un fallo procurato da Dubois. La gara continua nel secondo tempo ma nessuna delle due squadre riesce a essere particolarmente pericolosa, concludendo le azioni spesso con dei tiri velleitari da fuori area. Il Nantes si posiziona così in quinta posizione a 30 punti. Sprofonda penultimo l'Angers a 15 punti sopra il Metz.

OGC Nice 1 - 0 Bordeaux

'36 Balotelli

All'Allianz Riviera va in scena Nizza - Bordeaux, una sfida particolare tra i due allenatori Favre e Gouvernnec. Le due squadre iniziano la partita a ritmi molto bassi studiandosi a vicenda e arrivando poche volte in porta. La prima vera occasione è sui piedi di Sabaly che non riesce a concretizzare la grande occasione avuta in area. Il goal dell'1-0 però è dei rossoneri e l'artefice è Mario Balotelli. Le Marchand mette in mezzo il pallone su cui Lees-Melou spizza di testa per Super Mario che di sinistro fa secco Prior. Il Bordeaux reagisce subito con Plasil che per poco non arrivava al pareggio con un bel sinistro da fuori area. Nel secondo tempo il Nizza è alla ricerca costante del goal del raddoppio tramite i suoi attaccanti Plea e Balotelli trovando però sempre un grande portiere avversario. Anche la squadra di Gouvernnec prova a strappare un pareggio ma la partita termina sull'1-0. Rossoneri sesti a 26 punti. Bordeaux in 15esima posizione a meno 4 punti dalla decima classificata.

NizzaTwitter

Olympique Lione 2 - 0 Olympique Marseille

'6 Fekir, '51 Diaz

Al Parc OL va in scena una grande sfida tra Lione e Marsiglia, due squadre che sono molto vicine in classifica. La compagine di Rudi Garcia va subito sotto con un goal di Fekir. Il francese calcia una punizione da distanza proibitiva e la sfera scivola dalle mani di Mandanda mandando il Marsiglia in svantaggio. L'OM però ci crede e va vicino al goal con Rami che di testa trova un buon Lopes. Gli uomini di Garcia sembrano, nonostante lo svantaggio, più propositivi rispetto agli avversari e vano spesso vicino al goal. Payet è garante di cross perfetti per gli attaccanti ma prima Rolando, poi Ocampos sprecano due buonissime occasioni offerte dall'ex West Ham. Nel secondo tempo la gara cambia e i ritmi si fanno più alti. Al 51esimo è però L'OL a trovare il goal del raddoppio su un calcio d'angolo con un bel colpo di testa di Diaz. Il Marsiglia prova a pareggiare ma un grande Lopes chiude la saracinesca della propria porta non subendo nemmeno un goal nei restanti 45 minuti di gioco. Lione terzo a quota 38 e Marsiglia quarto a 35 punti.