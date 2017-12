Ligue 1 - Magia di Cavani e un super Mbappé: il Psg batte il Caen 3 - 1

Un super Mbappé trascina il Paris Saint Germain alla sedicesima vittoria stagionale con una prestazione da urlo. Decisivo nelle prime due reti siglate dalla formazione parigina, il giovane francese domina per lunghi tratti della partita dimostrando di avere al momento una marcia in più di tutti e di essere probabilmente il giocatore più in forma in questa Ligue 1. Apre le marcature Cavani, con un pregevole colpo di tacco su traversone del classe '98 che poi archivia la pratica Caen nella ripresa segnando su servizio di Lo Celso. Nel finale c'è gioia anche per Berchiche e per il gol della bandiera di Santini.

Unai Emery schiera i suoi col consueto 4-3-3, fra i pali gioca Trapp, difesa composta da Meunier a destra, coppia brasiliana formata da Marquinhos e Thiago Silva e Berchiche sulla sinistra. A centrocampo Thiago Motta gioca nel mezzo di Pastore e Lo Celso, i quali hanno il compito di imbeccare il classico tridente, formato ovviamente da Mbappe a destra, Neymar a sinistra e Cavani al centro.

Rispondono gli ospiti guidati da Patrice Garande con un 3-5-2 che vede Vercoutre fra i pali, linea difensiva composta da Sankoh, Diomande e Da Silva. A centrocampo, Guilbert e Mbengue occupano le corsie laterali mentre in mezzo giocano Delaplace, Bennasser e Peeters. Davanti coppia d'attacco formata da Santini e Rodelin.

Il match inizia subito con i parigini che vogliono fare la partita e provano ad imporre il loro gioco, ma la prima occasione è di marca ospite ed arriva al 4' quando Rodelin viene servito al limite dell'area e calcia col destro, sfiorando solamente il bersaglio grosso. Nemmeno il tempo di applaudire l'iniziativa del Caen ed ecco che Mbappé si scatena: entra in area, aggira il portiere avversario ma spedisce incredibilmente alto. Non ci sono molte occasioni nei primi minuti, la partita è abbastanza maschia e il Paris mantiene per lunghi tratti il possesso del pallone senza poter ferire gli ospiti fino al 15', quando Neymar rientra sul destro e calcia a giro andando vicino all'incrocio dei pali. Sono le prove generali per la rete del vantaggio dei padroni di casa, che arriva cinque minuti più tardi: Mbappé elude il pressing di due avversari e si invola sulla destra, mette in mezzo un bel traversone basso per Cavani il quale è strepitoso nel colpire con il tacco, spedendo il pallone in fondo alla rete protetta dall'incolpevole Vercoutre.

Il gol subito non scuote il Caen che continua a difendersi senza scoprirsi e rischiare qualcosa, il Paris Saint-Germain non ha quindi problemi a gestire il possesso del pallone e cercare di creare pericoli giocando con passaggi brevi e precisi. Al 32' arriva un'altra accelerazione della squadra parigina: il pallone scorre velocemente da Neymar a Pastore, il quale serve a sua volta Cavani, ma il destro del Matador viene murato all'ultimo da Da Silva. L'ultima emozione del primo tempo è una punizione di Neymar che al 42' si spegne sul fondo dopo aver sfiorato l'incrocio dei pali.

Nella ripresa i ritmi sono un po' più elevati, le squadre si allungano un ed arriva qualche occasione da rete in più, come al 48' quando Mbappé si avventa sul pallone affrontando l'uscita bassa di Vercoutre. Nello scontro il francese finisce a terra accentuando molto la caduta, cosa che non passa inosservata al portiere francese che non perde l'occasione per criticare l'ala parigina e per provocare qualche scintilla fra le due formazioni. Il Paris risponde sul campo ed accelera nuovamente pochi minuti più tardi con Meunier, bravo a scendere sulla destra e a mettere in mezzo per Cavani che calcia però malamente spedendo sul fondo dal dischetto del rigore. Non restano questa volta a guardare gli ospiti che tornano a farsi pericolosi con la conclusione dalla distanza di Santini che impegna Trapp, bravo a mettere in angolo. Il botta e risposta fra le due squadre continua: al 55' Cavani viene servito in area ed è velocissimo nello stop e tiro, il pallone si perde di pochissimo a lato. Sembra essere maledetta la porta per i padroni di casa che non riescono a trovare la rete del raddoppio fino a quando al 58', Mbappé, servito bene da Lo Celso, è freddo nel battere Vercoutre.



Il gol di fatto chiude la contesa, la squadra di Emery torna a gestire il pallone con tranquillità dato il doppio vantaggio acquisito, il Caen si copre per evitare un passivo pesante, ma non basta a fermare le ondate parigine che culminano nel palo centrato da Neymar al 75' con una conclusione a botta sicura da distanza ravvicinata. Arriva poi la rete del 3 a 0: Neymar combina con Pastore e premia l'inserimento di Berchiche, bravo e preciso nel battere il portiere avversario con un diagonale potente. Il Caen torna a proporsi in avanti nel finale per raggiungere il gol della bandiera e l'opportunità migliore capita proprio negli ultimi minuti di gara, più precisamente al 90', quando Thiago Silva devia con la mano un cross di Santini. Per l'arbitro è rigore che si incarica di battere proprio Santini il quale batte Trapp dagli undici metri.

Finisce quindi 3 a 1. Il Psg continua a guidare con tranquillità la Ligue 1, il Caen rimane in decima posizione a 24 punti e sposta la sua concentrazione al prossimo match contro il Lille, partita che potrebbe significare molto in ottica salvezza e retrocessione.