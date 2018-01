Coupe de France: le sfide della domenica

Domenica di coppa, in Francia. Mentre i campionati sono fermi, molte squadre di diverse categorie scenderanno in campo in Coupe de France, impegno comunque importante per continuare a migliorare la propria condizione ed arrivare fisicamente in forma per le prossime sfide di campionato. Tra le molte sfide interessanti, spicca su tutte quella che vedrà il Paris Saint-Germain ospite di un Rennes molto sorprendente in campionato. Pericolosi in attacco ma spesso ballerini in difesa, gli arancioneri dovranno guardarsi dalla potenza offensiva dei ragazzi di Emery, dotati di bocche da fuoco pericolose e precisissime.

Da seguire anche Strasburgo-Dijon, che metterà di fronte due formazioni di simile forza ed attualmente impegnate in Ligue 1. I sorprendenti padroni di casa, che in questa stagione hanno battuto squadre del calibro di Bordeaux e PSG, vogliono continuare nella competizione, dimostrando una voglia di punti e di successi potenzialmente vitale in ottica salvezza. Per contro, il Dijon non può perdere questa sfida o la strada verso la tranquillità potrebbe ulteriormente complicarsi. Più agevole il turno del Saint Etienne: contro il Nimes non dovrebbero esserci assolutamente problemi.

Assolutamente da vivere, non tanto per le forze in campo quanto per situazioni pregresse, la sfida tra Angers e Lorient: i naselli, retrocessi incredibilmente nei playout, vorranno battere i bianconeri per dimostrarsi validi e per trovare quella fiducia nei propri mezzi in vista della salita verso la Ligue 1. In piena crisi, trasferta delicata per il Metz, che contro il modesto Dunkerque deve necessariamente vincere e convincere: la situazione in campionato è complicata, passare il turno darebbe ai granata una boccata d'aria in vista del prosieguo di 2018.

DI SEGUITO LE SFIDE DELLA DOMENICA:

14:15 Angers - Lorient

14:15 Granville - Bordeaux

14:15 Marsiglia - Valenciennes

14:15 St. Etienne - Nimes

14:15 Strasburgo - Dijon

17:30 Dunkerque - Metz

17:30 Fleury-Merogis - Biesheim

17:30 Sannois - Epinal

17:30 Sochaux - Amiens

17:30 Still 1930 - Troyes

17:30 USM Senlis - Nantes

17:30 Vannes - Stade Briochin

21:00 Rennes - Paris SG