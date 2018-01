Ligue 1: delle big vincono PSG e Marsiglia, frena il Monaco. Nelle zone basse ok il Lille

Il Paris Saint-Germain non perde l'occasione di allungare. In casa di un Nantes ma troppo facile da superare, i parigini conquistano i tre punti grazie a Di Maria, che approfitta di un velo di Verratti per battere Tatarusanu. Brutto stop, invece, per il Monaco, che in casa de Montpellier non va oltre lo 0-0. Frenando a causa dell'arcigna difesa di casa, i biancorossi creano poco e sbattono contro un Lecomte in stato di grazia. Pari con goal per l'Olympique Lyonnais, che contro l'Angers fa 1-1 e non riesce a vincere. Nonostante l'iniziale rete di Ekambi, i bianconeri non riescono nel colpaccio, con i leoni in goal grazie al soluto Fekir.

Centra invece i tre punti, il Marsiglia di Rudi Garcia, che supera senza problemi un Rennes notoriamente forte entro il proprio stadio. I marsigliesi, nonostante un rigore fallito da Thauvin, riescono a vincere uguale, trascinati dalle reti di Germain, Sanson ed ancora Thauvin. Schematico ma ugualmente importante, poi, l'1-0 del Nizza, che grazie a Lees-Melou trova una vittoria importante sia per il morale che per la classifica. Bene anche il Guingamp, che in casa dello Strasburgo si conferma una delle formazioni più interessanti della Ligue 1: apre i giochi Salibur, li chiude Benezet. Bene anche il Lille, che grazie a Pepe respira e si allontana dalla zona rossa.

Nelle zone di bassa classifica, invece, pareggio importante per il Metz, che contro la diretta avversaria Dijon riesce a conquistare un buon punto in ottica salvezza. Nonostante la rete di Tavares al primo minuto, i granata non si arrendono, siglando il definitivo 1-1 con Roux addirittura all'ottantanovesimo. Terza debacle consecutiva, al contrario, per il Tolosa, che in casa del Saint Etienne cede sotto i colpi di Beric e Diousse. Les verts respirano, male i biancoviola. Colpo gobbo, infine, per il Girondins de Bordeaux, che grazie alla marcatura vincente di Laborde mata un Troyes scivolato ora nelle zone di bassa classifica.