Ligue 1: sfide incrociate per le big, chances importanti per Angers e Lille

Source photo: profilo Twitter Ligue 1

Riparte immediatamente la Ligue 1. Dopo la cinica vittoria in casa del Nantes, il Paris Saint-Germain vuole continuare a macinare punti, indirizzando ulteriormente un campionato praticamente già in mano ad Emery salvo clamorosi retroscena. Contro il Dijon, al Parco dei principi, non dovrebbero esserci problemi. Deciso a riscattarsi dal pari della scorsa giornata, invece, il Monaco, che in casa dovrà necessariamente superare un Nizza recentemente ripresosi dopo un inizio di stagione davvero tremendo. Occhio a Balotelli e compagni, i biancorossi dovranno stare attenti. Discorso analogo anche per il Lione, che in casa del Guingamp non avrà di certo vita facile: i rossoneri vorranno infatti i tre punti.

Non dovrebbe avere problemi, al contrario, l'Olympique du Marseille, che al Velodrome proverà a convincere contro uno Strasburgo tranquillo ma comunque reduce da due sconfitte consecutive. Rudi Garcia è pronto però a conquistare altri tre punti. Obbligato a fare punti, l'Amiens, che in casa ospiterà un Montpellier incredibilmente lanciato verso le posizioni nobili della classifica. La neo-promossa non può più fallire visto il vertiginoso peggioramento di classifica. Tutta da vivere, poi, Lille-Rennes, match tra due formazioni simili tecnicamente ma al centro di momenti diversi: il LOSC ora si sta rialzando, gli arancioneri vivono una flebile situazione di calo. Novanta minuti tra formazioni appaiate, quella tra Bordeaux e Caen, con i secondi intenzionati a fare il colpo gobbo fuori casa.

Nelle zone di bassa classifica, deve continuare a fare bene il Metz, in casa e contro un Saint Etienne non imbattibile. I granata, ultimi e a -9 dalla salvezza, non hanno altra strada che i tre punti. Ne vedremo, quindi, delle belle. Discorso analogo, poi, per il Tolosa, incredibilmente penultimo nonostante un discreto mercato estivo. I biancoviola, contro il Nantes, non avranno però vita facile. Vero e proprio aut-aut, infine, tra Troyes ed Angers, compagini appaiate nella realtà rossa: chi vince respira, chi cederà le armi potrebbe seriamente complicare il proprio percorso verso la salvezza.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

16.01. 19:00 Bordeaux Caen

16.01. 19:00 Marsiglia Strasburgo

16.01. 21:00 Monaco Nizza

17.01. 19:00 Amiens Montpellier

17.01. 19:00 Angers Troyes

17.01. 19:00 Guingamp Lione

17.01. 19:00 Lilla Rennes

17.01. 19:00 Metz St. Etienne

17.01. 19:00 Tolosa Nantes

17.01. 21:00 Paris SG Dijon