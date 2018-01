Ligue 1: big match tra Lione e PSG, Metz all'esame Monaco

Dandosi giusto un giorno di pausa, big match in Ligue 1, con l'Olympique Lyonnais pronto a frenare un Paris Saint-Germain praticamente lanciatissimo verso il titolo in campionato. I parigini non vogliono però fermarsi. Impegno lontano dal Velodrome, poi, per il Marsiglia, in casa di un Caen reduce da una bella e positiva vittoria. I ragazzi di Garcia sono più forti, ma occhio ai padroni di casa. Deve celermente riprendersi, al contrario, il Monaco, in casa e contro un Metz redivivo ma tutt'altro che guarito. Difficile che i biancorossi manchino il successo, ma mai dire mai.

Discorso analogo per il Nantes, pronto ad ospitare un Girondins del Bordeaux ugualmente zoppicante nelle ultime sfide. I ragazzi di Claudio Ranieri non vogliono perdere altri punti, i girondini cercheranno di mettere ulteriore distanza tra loro e le zone basse. Da vivere assolutamente, Nizza-Saint Etienne, che metterà di fronte formazioni al centro di momenti diversi: i rossoneri sono in ripresa, les verts, non godono di buona salute. Novanta minuti importantissimi, al contrario, per l'Amiens, contro un Guingamp da non sottovalutare visto lo stato di forma complessivo. I grigi potrebbero però fare punti. Successo abbastanza facile sulla carta, inoltre, per il Rennes, contro un Angers che di solito non ha mai brillato lontano da casa. Gli arancioneri hanno voglia di vincere ancora.

Nelle zone di bassa classifica, davvero difficile la trasferta del Tolosa, in casa di un Montpellier che sta decisamente vivendo un momento di ottima salute. I biancoviola non possono però fallire l'importante occasione. Novanta minuti di una difficoltà estrema, poi, per Troyes e Lilla, appaiate a fondo classifica e dunque costrette a fare punti per non scivolare nel baratro. In ultimo, potrebbe regalare goal e spettacolo Strasburgo-Dijon, match tra formazioni ballerine che non sempre sono state impenetrabili. Chi la spunterà?

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

19.01. 20:45 Caen Marsiglia

20.01. 17:00 Nantes Bordeaux

20.01. 20:00 Amiens Guingamp

20.01. 20:00 Montpellier Tolosa

20.01. 20:00 Rennes Angers

20.01. 20:00 Strasburgo Dijon

20.01. 20:00 Troyes Lilla

21.01. 15:00 Nizza St. Etienne

21.01. 17:00 Monaco Metz

21.01. 21:00 Lione Paris SG