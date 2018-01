Ligue 1: campionato riaperto?

Depay festeggia per il goal contro il PSG / MemphisTwitter

Sono 8 i punti che separano Paris Saint Germain e Lione. Domenica però l'Olympique ha battuto, nel delirio totale, i parigini con un goal di Depay al 95esimo. Esatto, Memphis Depay, giocatore arrivato dallo United e da cui ci si è sempre aspettato molto. Aspettative che però non sono state sempre ricambiate ma quando l'olandese mette in mostra le sue qualità allora per gli avversari non c'è scampo. Un po' com'è successo Domenica, nella partita in cui l'ex United ha segnato con un bolide da fuori area, bruciando la rete della porta protetta da Trapp. Questo forse ha riacceso una piccola luce nella grande classifica della Ligue 1, luce che con l'enorme distacco tra prima e seconda si era un po' spenta.

Non basta infatti il goal di Kurzawa a Emery che deve fare i conti anche con il genio improvviso di un ottimo giocatore come Depay. Tuttavia il campionato è ancora lungo e i parigini non sono così inarrivabili. Spostandoci totalmente dall'altra parte della classifica troviamo un'altra sfida interessante, quella per la salvezza. Metz, Tolosa e Lille; queste le ultime 3 della classifica del campionato francese rispettivamente a 15, 20 e 22 punti. Al Lille, continuando così, spetterebbero i playout ma la distanza di punti tra le squadre è minima. Non sarà però solo una battaglia "privata" tra queste tre squadre, perchè anche Angers e Saint Etienne non sono decisamente nel loro momento migliore. Ogni passo falso, con il passare del campionato, sarà fondamentale al fine di capire chi rimarrà in Ligue 1 e chi invece retrocederà in Ligue 2.

Sarà una sfida interessante anche quella per ottenere il posto per l'Europa Legue. Il Monaco non vuole mollare la presa e rimane "appollaiato" in quarta posizione sperando in un passo falso di Nantes e Nizza che - nonostante una modesta differenza di punti - sono pronte ad inseguire il posto per l'accesso in Europa.