Coupe de France: bene Marsiglia e Caen, crollano Nantes e Tolosa

Source photo: profilo Twitter @coupedefrance

Martedì di Coupe de France tutt'altro che noioso. Nei sedicesimi di finale della competizione nazionale transalpina, infatti, fa rumore il tonfo esterno del Tolosa, sconfitto dal Bourg Peronnas a causa delle reti di Court e Begue nella ripresa. Un risultato incredibile, per la formazione di Della Maggiore, attualmente diciannovesima in Ligue 2 ed ora pronta a costruire un altro miracolo contro la vincente di PSG-Guingamp. Malissimo, dunque, i biancoviola, che oltre ai problemi in Ligue 1 devono fare i conti con un tonfo inaspettato in coppa. Soffre e la spunta solo ai rigori, poi, il Caen, che contro il Canet Roussillion non gioca il miglior calcio, ma passa comunque il turno.

Nessun problema invece per l'Olympique du Marseille, che in casa dell'Epinal risolve la pratica grazie alle marcature vincenti di Germain e Sanson nei minuti finali di seconda frazione. Non una prova brillantissima, ma comunque importante. Cade in casa, invece, il Nantes, che cede le armi ad un Auxerre arcigno e voglioso di stupire: Konate, l'autogoal di Pallois ed Aye aprono le danze, i canarini tornano in corsa con due goal di Thomasson e Dubois, cedendo però le armi a causa della rete di Sangare al minuto numero settantasei. Più pragmatico, poi, il Lens, che grazie a Lopez supera lo Briochin.

Successo esterno anche per il Chambly, che supera lo Chateauroux solo ai calci di rigore. Nei minuti regolamentari infatti, Mandanne e Doucure fissano sull'1-1 il parziale. Bene anche il Sochaux, che in casa del Colomiers rischia poco: avanti grazie a Pendant e Meite, gli ospiti subiscono solo all'89' il goal di Cioffi, di fatto inutili ai fini del prosieguo della competizione. Più divertente, infine, Granville-Concarneau, capaci di segnare addirittura cinque goal in due: dopo i primi novanta minuti terminati sull'1-1 grazie a Janez e Thereault, i supplementari regalano la doppietta di Blondel ed il momentaneo 1-2 di Donisa.

DI SEGUITO LE SFIDE DI IERI:

18:30 Finale Bourg Peronnas 2 - 0 Tolosa

18:30 Dopo Rigori Canet Roussillon 1 - 2 Caen

18:30 Dopo Rigori Chateauroux 1 - 2 Chambly

18:30 Finale Colomiers 1 - 2 Sochaux

18:30 Dopo Suppl. Granville 3 - 2 Concarneau

18:30 Finale Nantes 3 - 4 Auxerre

18:30 Finale Stade Briochin 0 - 1 Lens

21:00 Finale Epinal 0 - 2 Marsiglia