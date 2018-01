Ligue 1: il PSG vuole tornare a vincere, spicca nel posticipo Marsiglia-Monaco

Dopo il clamoroso tonfo contro il Lione, vuole ricominciare a dominare la Ligue 1 il Paris Saint-Germain, contro un Montpellier che sta stupendo tutti per il proprio cammino in campionato. I parigini dovrebbero vincere, ma non sono escluse sorprese. Trasferta molto interessante, poi, tra Bordeaux e Lione, con i ragazzi di Génésio incaricati di inanellare la terza vittoria consecutiva. I girondini venderanno cara la pelle, costretti come sono a fare punti per non peggiorare ulteriormente la loro posizione di classifica. Vero e proprio big match, quello che vedrà il Monaco ospite del Marsiglia al Velodrome, stadio sempre molto caldo. I biancorossi vogliono risalire, l'OM non ha intenzione di indietreggiare.

Quinto a causa di un trittico di gare poco emozionante, trasferta tutt'altro che agevole per il Nantes, in casa di un Guingamp che sta spesso facendo bene in casa. I canarini non vogliono vanificare quanto fatto nel girone di andata, i rossoneri condividono il medesimo pensiero e difficilmente arretreranno senza lottare. Deve riprendere fiducia nei propri mezzi, al contrario, il Dijon, che in casa ospiterà un Rennes al contrario molto in forma. Gli arancioneri proveranno ad inanellare la terza vittoria di fila, i padroni di casa si faranno guidare dal calore del proprio pubblico. Non più sbagliare, inoltre, il Saint Etienne, in casa e contro un Caen meglio piazzato. Les Verts sono davvero in crisi, motivo in più per rialzarsi definitivamente. Discorso analogo per l'Angers: in casa e contro l'Amiens, i bianconeri non possono fallire.

Nelle zone di bassa classifica, sfida casalinga per il Metz, a caccia di una clamorosa salvezza ad oggi davvero difficile. Contro il Nizza, tre punti sarebbero quasi obbligatori, non per la facilità dell'avversario quanto per la grande distanza dalla diciassettesima piazza. Novanta minuti entro le mura amiche, poi, per il Tolosa, contro un Troyes non insuperabile: la neo-promossa, che durante il girone di andata ha fatto davvero bene, ora è in flessione ma guai a sottovalutarne la pericolosità offensiva. Non dovrà fallire, infine, il Lille: impegnato in casa dello Strasburgo, il LOSC non può prescindere dai tre punti.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

26.01. 20:45 Dijon Rennes

27.01. 17:00 Paris SG Montpellier

27.01. 20:00 Angers Amiens

27.01. 20:00 Guingamp Nantes

27.01. 20:00 Metz Nizza

27.01. 20:00 St. Etienne Caen

27.01. 20:00 Tolosa Troyes

28.01. 15:00 Lilla Strasburgo

28.01. 17:00 Bordeaux Lione

28.01. 21:00 Marsiglia Monaco