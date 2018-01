Ligue 1 del sabato: scossoni nella zona di bassa classifica, sorridono PSG e Nantes / Source photo: Twitter PSG

Il Paris Saint-Germain riprende la sua corsa. Dopo l'inaspettato stop contro il Lione, infatti, i ragazzi di Emery schiantano il malcapitato Montpellier, segnando quattro reti grazie a Cavani, Neymar (doppietta) e Di Maria. Prestazione importante, da parte dei parigini, che così facendo sottolineano la loro voglia di vincere lo scudetto. Torna al successo con un rotondo 0-3, poi, il Nantes di Claudio Ranieri, che in casa dell'arcigno Guingamp conquista tre punti importanti: apre i giochi Thomasson, nel finale li chiudono Sala e Ngom.

Nelle zone di bassa classifica, preziosissima vittoria del Metz, che in piena ripresa supera il Nizza e vede sempre più vicina la diciassettesima posizione. I granata, in rete con Roux, subiscono il pari da Mario Balotelli, che in precedenza fallisce anche un rigore. A regalare tre punti importanti, sempre Roux fa sorridere il proprio pubblico. Nizza che invece fallisce l'ennesima chance per migliorare la propria condizione di classifica. Vittoria di misura che va oltre i tre punti, poi, quella del Tolosa contro il Troyes, che grazie a Sanogo si regala un weekend davvero sereno.

Discorso analogo anche per l'Angers, che inguaia l'Amiens e si allontana dalla zona rossa. I padroni di casa bianconeri segnano grazie a Capelle, toccando quota 25 e portandosi a + 2 dal diciottesimo posto. Riesce finalmente a respirare, infine, il Saint Etienne, che dopo du sconfitte consecutive batte il Caen ed allevia le proprie pene: apre i giochi Rodelin, le reti di casa di Ntep de Madiba e Bamba fanno esplodere les verts.

DI SEGUITO I FINALI DEL SABATO:

17:00 Finale Paris SG 4 - 0 Montpellier

20:00 Finale Angers 1 - 0 Amiens

20:00 Finale Guingamp 0 - 3 Nantes

20:00 Finale Metz 2 - 1 Nizza

20:00 Finale St. Etienne 2 - 1 Caen

20:00 Finale Tolosa 1 - 0 Troyes