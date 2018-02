Coupe de la Ligue: Monaco e PSG conquistano la finale

Source photo: profilo Twitter @ThomMills

Paris Saint-Germain e Monaco mettono nel mirino la conquista finale della Coupe de la Ligue. Superando rispettivamente Rennes e Montpellier, infatti, le due corazzate conquistano l'ultimo atto della di una delle due coppe nazionali francesi, obiettivo magari secondario rispetto alla Ligue 1 ma comunque importante per il morale e per rimpinguare il proprio palmarès. Partendo dalla sfida di ieri, grande prova del Monaco di Jardim, che senza troppi problemi batte un Montpellier comunque arcigno e combattivo. Succede tutto nel primo tempo, quando una doppietta di Radamel Falcao abbatte i ragazzi di Der Zakarian.

Molto più incerta ed emozionante, inoltre, la sfida tra Rennes e Paris Saint-Germain, con i parigini seriamente impegnati dagli arancioneri. Avanti grazie a Meunier, gli ospiti di Emery mettono apparentemente in cassaforte il match con le marcature vincenti di Marquinhos e Lo Celso. Quando tutto sembrava ormai facile, una follia di Mbappe' rimette in discussione la sfida, consentendo al Rennes di rimettersi in gioco. Attaccando con decisione, i ragazzi di Lamouchi non riescono però a pareggiare, segnando però con Sakho e Prcic.

DI SEGUITO LE SEMIFINALI DELLA COPPA:

Rennes - Paris SG 2-3 (Meunier, Marquinhos, Lo Celso, Sakho, Prcic).

Monaco - Montpellier 2-0 (Falcao, Falcao).