Ligue 1: spicca Monaco-Lione, il PSG va a Lille

Source photo: profilo Twitter Ligue 1

Dopo il sofferto ma importante successo esterno nella semifinale di Coupe de la Ligue, vuole vincere in campionato il Paris Saint-Germain, assolto dominatore di una Ligue 1 comunque ancora aperta nonostante il largo vantaggio dei parigini. In casa del Lille, i ragazzi di Emery non dovranno fallire, andando a conquistare la loro ventesima vittoria stagionale. Occhio però al bisogno di punti del LOSC. Vero e proprio big match, invece, tra Lione e Monaco, con i ragazzi di Jardim incaricati di vincere davanti al proprio pubblico. Non sarà facile: l’OL cercherà infatti di mantenere la seconda posizione di classifica. Potrebbe approfittarne il Marsiglia, terzo ed impegnato contro un Metz in forma ma tutt’altro che sereno data la propria ultima posizione.

Quinto, trasferta non facile per il Nantes di Claudio Ranieri, in casa di un Caen che di solito non fa sconti a nessuno. I canarini vorranno però conquistare i tre punti per sognare un posto in Europa League. Risalito lentamente grazie ad un certosino lavoro tecnico e mentale, dovrà continuare lungo la strada percorsa nelle precedenti sfide il Nizza, che in casa proverà a battere un Tolosa poco sereno. Penultimi, i biancoviola proveranno a fare il colpo gobbo, facendo leva su un atteggiamento non troppo offensivo. Impegno casalingo importante per il Montpellier, che contro l’Angers cercherà di cancellare la sconfitta subita dal Monaco in Coupe de La Ligue, allontanandosi sempre più dalla zona retrocessione. Analogo ragionamento per il Rennes, battuto in coppa dal PSG e deciso a superare il Guingamp. Difficile fare pronostici.

Nelle zone di bassa classifica, novanta minuti vitali per il Troyes, che in casa proverà a vincere contro un Dijon più in salute, ma comunque costretto a fare punti per non scivolare di nuovo in basso, nella realtà-retrocessione. La neo-promossa proverà a vincere, occhio agli arcigni ospiti. Match tra collettivi appaiati, poi, Amiens-Saint Etienne, che cercheranno i tre punti per evitare settimane buie. Les verts partono favoriti per il tasso tecnico, ma guai a sottovalutare l’Amiens. Molto incerta, infine, Strasburgo-Bordeaux: entrambe le formazioni sono abbastanza tranquille, condizione che potrebbe far sbottonare i due collettivi.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

02.02. 20:45 Marsiglia Metz

03.02. 17:00 Lilla Paris SG

03.02. 20:00 Amiens St. Etienne

03.02. 20:00 Montpellier Angers

03.02. 20:00 Nizza Tolosa

03.02. 20:00 Strasburgo Bordeaux

04.02. 15:00 Rennes Guingamp

04.02. 17:00 Caen Nantes

04.02. 21:00 Monaco Lione