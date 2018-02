Ligue 1 - Uno straripante Marsiglia abbatte 6-3 il Metz: spicca Thauvin con una tripletta

Un Marsiglia formato-tennis sgretola il Metz e si porta a quota 51 in classifica, momentaneamente al secondo posto in classifica. Subito in goal grazie a Sanson e Thauvin, l'OM chiude i conti già nel primo tempo ancora con Thauvin. Nella ripresa lo spartito non cambia, con i ragazzi di Rudi Garcia che ne fanno altre due con Germain e lo straripante Thauvin. Reagendo d'orgoglio, il Metz marca la rete della bandiera grazie a Mollet, a cui fa immediatamente seguito il pesantissimo 6-1 di Mitroglou. Chiudono definitivamente una sfida bellissima, l'inutile doppietta di Mollet e la rete di Niane.

Padroni di casa che scendono in campo con un offensivo 4-2-3-1. Davanti a Mandanda, difesa a quattro composta da Sarr, Rami, Rolando e Sakai. Al centro dell'attacco, Germain, sostenuto dai trequartisti Thauvin, Sanson e Payet. Nella zona mediana del campo, Luiz Gustavo ed Anguissa, mentre sono Sarr e Sakai i terzini scelti da Rudi Garcia. Identica disposizione tattica, poi, per gli ospiti, che si affidano a Riviere in attacco. Kawashima in porta, protetto dai centrali difensivi Diagne e Niakhaté. Dietro la prima punta, Milicevic, affiancato dagli altri trequartisti Roux e Mollet. Hantz sceglie Rivierez e Palmieri sulle fasce di difesa, mentre il delicato ruolo di mediano viene affidato a Mandjeck e Cohade.

Inizio sprint, per il Marsiglia, che già al sesto minuto passa in vantaggio grazie a Sanson, che dopo una buona triangolazione con Germain perde l'equilibrio ma da terra riesce comunque a battere Kawashima. Un goal fortunoso, per l'OM, che tre minuti dopo ha comunque la forza di bissare e di indirizzare ancor più positivamente la propria serata. A fare 2-0, ci pensa infatti Florian Thauvin, che con un preciso mancino ringrazia Payet per il preciso cross in mezzo. Male, nell'occasione, la difesa del Metz, disattenta e colpevolmente bucata in contropiede. La prima fase di frazione registra dunque un Marsiglia praticamente perfetto, vicino all'incredibile tris al minuto numero undici, quando è Dimitri Payet a vedere Germain, poco lucido però al momento di proseguire l'azione. Trascorsa finalmente una parentesi da incubo, il Metz cerca una sorta di riscossa, riassestandosi ed evitando quegli errori difensivi palesemente dannosi nelle due marcature marsigliesi.

Alzando lentamente la china, i ragazzi di Hantz sfiorano la rete al 27' con Roux, che da lontanissimo cerca l'idea personale sfiorando il palo. Controllando, pochi secondi dopo è Thauvin ad imitare il collega di reparto, calciando da lontano e mancando la porta di un nonnulla. Il primo tempo si mantiene dunque pimpante fino al quarantacinquesimo, regalando emozioni ed un'altra rete: prima è infatti il Metz ad impegnare Mandanda al 40' con Roux, cinque minuti dopo cala invece il tris il solito Thauvin, bravo a seguire un pallone toccato in porta da Luiz Gustavo ma fortunato nel ribadire in porta il disperato tentativo di salvataggio di Diagne. Ancora negativa la difesa del Metz, beffata da un innocuo lancio lungo che mette davanti la porta il mediano Luiz Gustavo, il cui tiro dà di fatto il via al tris dell'OM.

Secondo tempo che non cambia spartito, con il Marsiglia ultra-offensivo e subito pronto a calare il poker al 49', quando è Germain a battere Kawashima con un inserimento da attaccante puro che tramuta in goal un perfetto lob di Thauvin. Completamente sulle gambe, il Metz subisce la quinta rete anche sette minuti dopo e sempre dal solito Thauvin, bravo a toccare in porta un cross dalla fascia propostogli da Dimitri Payet. Che debacle, per gli ospiti, davvero incapaci di proporre una qualche sorta di contrattacco allo straripante collettivo di Rudi Garcia. Il Marsiglia tira però i remi in barca nella seconda fase di frazione, conscio di dover preservare le energie in vista del prosieguo della stagione. Ne esce fuori infatti una parentesi poco emozionante, scossa solo dal tentativo di Mollet al 72', Mandanda salva però in corner.

Il tentativo dell'esterno ospite funge dunque da molla per la parte finale di gara, con il Metz che alla fine riesce a segnare il 5-1 della bandiera. Dopo una serie di rimpalli, è proprio Mollet a battere il portiere di casa, aggiustandosi la sfera sul mancino e lasciando partire una conclusione violentissima. Nemmeno la gioia del goal ed è subito il Marsiglia a segnare ancora: a fare infatti 6-1 ci pensa il neo-entrato Mitroglou, che marca il più facile dei goal dopo un suggerimento di Payet al minuto numero settantacinque. Ancora negativa la prova della difesa ospite, praticamente imbambolata sul lancio di Rolando per l'ex West Ham. Dimostrando un pizzico di orgoglio, all'84' è ancora Mollet a segnare, battendo Mandanda con un tiro a giro di prima intenzione. Senza spingere più di troppo, il Marsiglia subisce anche il terzo goal di gara al 91', quando è Niane a superare di testa Mandanda. Migliore in campo per i padroni di casa, Thauvin. Per gli ospiti bene Mollet.