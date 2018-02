Coupe de France: vincono Lione e Caen, crolla il Troyes

Google Plus

Source photo: profilo Twitter OL

La Coupe de France entra nel vivo, regalando una seconda parte di ottavi di finale emozionante ed incerta fino alla fine in ogni gara disputata. Partendo dai match delle 18.30, sfida equilibrata tra Chambly e Granville, formazioni militanti rispettivamente in Ligue National e Ligue National 2 - Group D. Povera di reti, la sfida ha comunque corso sui binari dell'incerta fino al novantesimo, quando i padroni di casa hanno potuto esultare grazie alla rete di Doucure al 51'. Un quarto d'ora dopo il Chambly fallisce anche un penalty con Montiel inutile ai fini del prosieguo del match.

Stesso risultato anche tra Lens e Troyes, con gli ospiti che non riescono ad uscire fuori da una parentesi sportiva tutt'altro che positiva. Contro una formazione attualmente quinta in Ligue 2, la neo-promossa non riesce infatti a vincere, cadendo a causa della marcatura vincente di Lopez. Il Lens si conferma dunque squadra arcigna, pronta ad affrontare proprio il Chambly nei quarti di finale.

Molto più intensa, al contrario, la sfida tra Metz e Caen, sfida "da Ligue 1" conclusasi a favore degli ospiti solo ai calci di rigore. Durante i novanta minuti regolamentari, Stavitski apre i giochi, raggiunto dal calciatore del Metz Niane. Nei supplementari, Roux e Diomade trascinano la sfida fino ai calci di rigore, risolti dal penalty decisivo messo a segno da Guilbert. Per il Metz, pesa infatti il rigore fallito poco dopo da Boulaya.

Nel match della sera, infine, vince anche l'Olympique Lione in casa di un Montpellier mai facile da affrontare entro le propria mura amiche. Avanti grazie Cornet, i leoni si fanno pareggiare da Ikone, conquistando la vittoria grazie ad un rigore di Fekir. Una grande prova, per i ragazzi di Génésio, che si confermano così pronti a stupire in questa stagione.