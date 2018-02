Ligue 1: sfide in trasferta per le big, match delicato per Lille ed Amiens

Source photo: profilo Twitter Caen

Archiviata la Coupe de France, trasferta interessante per il Paris Saint-Germain, in casa di un Tolosa bisognoso di punti e dunque tutt’altro che incline a stendere il tappeto rosso. I ragazzi di Emery, dal canto loro, cercheranno comunque di dilagare per continuare a scappare. Impegno lontano dal Velodrome tutt’altro che agevole anche per il Marsiglia, in casa di un Saint Etienne incaricato di vincere per allontanarsi definitivamente dalla zona rossa. Les Verts sfrutteranno il fattore casa, i ragazzi di Garcia sul più elevato tasso tecnico. Meno complicata la sfida del Monaco, contro un Angers meno in forma, impelagato nelle realtà retrocessione e dunque obbligato a conquistare i tre punti. I biancorossi non dovrebbero comunque avere problemi.

Dopo due sconfitte consecutive, sfida casalinga della possibile riscossa per l’Olympique Lyonnais, contro un Rennes capace di creare qualche problema di troppo a formazioni meglio piazzate. I ragazzi di Génésio cercheranno di svoltare, gli arancioneri dello Stade Rennais proveranno a migliorare una posizione di classifica comunque solida e convincente. Match insidioso inoltre per il Nantes di Claudio Ranieri, contro un Lille al centro di un momento davvero negativo: al di là della posizione poco rassicurante, il LOSC è in lotta aperta con l’ex tecnico Bielsa, motivo che rende l’ambiente pesante e nervoso. Sfida-verità, inoltre, per il Nizza, in casa di un Dijon ad oggi abbastanza tranquillo, motivo che non dovrebbe spingere i granata a giocare col coltello tra i denti: i rossoneri non dovranno sbagliare. Novanta minuti interessanti anche tra Caen e Guingamp, match che potrebbe regalare emozioni inaspettate.

Analizzando la zona retrocessione, sfida sulla carta tutt’altro che agevole per il Metz, contro un Montpellier in forma e davvero tosto. Il fanalino di coda della classifica dovrà però necessariamente conquistare i tre punti, continuando con quel percorso di risalita che sta tanto aiutando i ragazzi di Hantz a sperare nella salvezza. Deve vincere per forza il Troyes, scivolato incredibilmente in basso nonostante un girone di andata molto positivo. Per contro, lo Strasburgo vorrà fare punti per allontanarsi dalla zona rossa. Novanta minuti ugualmente difficili, infine, per l’Amiens, in casa di un Girondins de Bordeaux incredibilmente reduce da ben tre vittorie consecutive, ad oggi il miglior trend di tutta la Ligue 1. Non una buona notizia, per i grigi, che cercheranno comunque di fare punti per conquistare la salvezza.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

09.02. 20:45 St. Etienne Marsiglia

10.02. 17:00 Tolosa Paris SG

10.02. 20:00 Angers Monaco

10.02. 20:00 Bordeaux Amiens

10.02. 20:00 Dijon Nizza

10.02. 20:00 Guingamp Caen

10.02. 20:00 Metz Montpellier

11.02. 15:00 Strasburgo Troyes

11.02. 17:00 Nantes Lilla

11.02. 21:00 Lione Rennes