Ligu 1: vincono PSG e Monaco, tonfo per Lione e Nizza. Perdono Metz e Troyes

Source photo: profilo Twitter PSG

Cinico e vincente, il Paris Saint-Germain supera anche il Tolosa, inanellando la terza vittoria consecutiva e preparandosi la meglio per l'emozionante sfida di Champions League contro il Real Madrid. A decidere la sfida in casa dei biancoviola, una rete del solito Neymar. Molto più rotondo il successo del Monaco, che annichilisce il malcapitato Angers grazie alle marcature vincenti di Jovetic (doppietta) e Raggi. Ad aprire l'incontro, un autogoal di Butelle. Emozionante pari con goal, inoltre, tra Saint Etienne ed Olympique du Marseille, che si dividono la posta in palio disputando un'ottima sfida. Avanti grazie a Thauvin, l'OM si fa raggiungere da Monnet-Paquet, ripassando in vantaggio con Sanson. Al 75', Beric fa 2-2 approfittando di un'uscita negativa di Yohann Pele.

Non sembra avere fine la crisi dell'Olympique Lyonnais, che in casa cede le armi al Rennes e vede allontanarsi le zone nobili della classifica. I ragazzi di Génésio sembrano lontani dai tempi migliori, come conferma la scorsa sfida decisa dalle reti di Khazri e Lea. Pari con goal tra Nantes e Lilla: nonostante un primo tempo concluso in vantaggio grazie a Sala, i canarini si fanno rimontare da Mothiba. Ancora Sala illude gli uomini di Ranieri, raggiunti da Pepe nei minuti finali. Non si ferma il momento d'oro del Montpellier, che anche in casa del Metz fa valere il suo ottimo stato di forma. Decide l'incontro, la rete di Sio al 24'. Si conclude senza reti, invece, il match tra Guingamp e Caen.

Goal e spettacolo nella sfida tra Bordeaux ed Amiens, con i girondini che inanellano il quarto successo di fila. Doppiamente avanti grazie a Kounde e Lerager, il Bordeaux incanala ufficialmente la sfida con Kamano, subendo le inutili reti di Mendoza e Kakuta. Sconfitta tutt'altro che attesa, al contrario, per il Nizza, che in casa del Dijon non riesce a conquistare i tre punti: dopo la rete di Tavares, i rossoneri ribaltano la sfida con Lee Melou e Plea. Il Dijon riesce però a portare a proprio favore la sfida, pareggiando con Tavares e vincendo grazie a Chang-Hoon. Sempre più inguaiato, infine, il Troyes, che in casa dello Strasburgo non riesce a strappare nemmeno un pari. Succede tutto nella ripresa, con lo Strasburgo capace di agguantare il successo grazie a Aholou e Blayac. Inutile per il Troyes la rete di Niane al 92'.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

11.02. 21:00 Lione Rennes 0 : 2

11.02. 17:00 Nantes Lilla 2 : 2

11.02. 15:00 Strasburgo Troyes 2 : 1

10.02. 20:00 Angers Monaco 0 : 4

10.02. 20:00 Bordeaux Amiens 3 : 2

10.02. 20:00 Dijon Nizza 3 : 2

10.02. 20:00 Guingamp Caen 0 : 0

10.02. 20:00 Metz Montpellier 0 : 1

10.02. 17:00 Tolosa Paris SG 0 : 1

09.02. 20:45 St. Etienne Marsiglia 2 : 2