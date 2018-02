Ligue 1: il PSG vuole cancellare la sconfitta in Champions, occhio a Nizza-Nantes

Source photo: profilo Twitter AS Monaco

Riparte la Ligue 1 e con esso il cammino continentale del Paris Saint-Germain, che dopo la negativa apparizione in Champions League contro il Real Madrid cercherà di vincere contro lo Strasburgo, match apparentemente agevole ma da non sottovalutare visto il girone di andata, quando la neo-promossa sconfisse i ragazzi di Emery per 2-1. Confidando in un altro passo falso della capolista, cercherà di inanellare la terza vittoria di fila il Monaco, che al Louis II ospiterà un Dijon ugualmente in forma e dunque da affrontare con calma e concentrazione. I biancorossi di Jardim partono favoriti, occhio però ai colpi di scena. Vero e proprio big match, inoltre, tra Olympique du Marseille e Girondins de Bordeaux: l’OM vuole cementificare il terzo posto, i girondini continuare la risalita.

Assolutamente chiamato al riscatto, al contrario, l’Olympique Lyonnais, che dopo tre sconfitte consecutive non potrà più fallire. In casa di un incerottato LOSC Lille, l’OL cercherà risalire la china, conscio però della difficoltà di affrontare una rosa praticamente ribollente come un calderone pronto ad esplodere. Discorso analogo per il Nizza, che contro il Nantes proverà a cancellare le ultime sfide senza punti. I ragazzi di Claudio Ranieri venderanno però cara la pelle. Sorprendentemente sesto, cercherà di correre ancora il Montpellier, pronto ad ospitare un Guingamp assolutamente ostico da affrontare nonostante un momento di naturale flessione dopo un ottimo girone di andata. Ne vedremo delle belle. Discorso analogo per Caen-Rennes, match equilibratissimo e di difficile individuazione.

Nelle zone di bassa classifica, vero e proprio aut-aut per Troyes e Metz, che si affronteranno in un match di bassa classifica particolarmente indicativo in vista del prosieguo di stagione. Fare pronostici è praticamente impossibile, il Metz potrebbe però spuntarla per aver già assaggiato la bassa classifica nella scorsa stagione, quando il Troyes militava in Ligue 2. Potrebbe approfittarne l’Angers, che da terzultimo si ritroverà ad affrontare un Saint Etienne ripresosi dopo una lunghissima e negativa parentesi. I bianconeri dovranno sfruttare la loro voglia di rivalsa, les verts su quanto espresso nelle ultime apparizioni. Si prevede ugualmente tesa, infine, la sfida tra Amiens e Tolosa, formazioni attualmente salve ma tutt’altro che tranquille. Chi la spunterà?

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

16.02. 20:45 Monaco Dijon

17.02. 17:00 Paris SG Strasburgo

17.02. 20:00 Amiens Tolosa

17.02. 20:00 Angers St. Etienne

17.02. 20:00 Caen Rennes

17.02. 20:00 Montpellier Guingamp

17.02. 20:00 Troyes Metz

18.02. 15:00 Nizza Nantes

18.02. 17:00 Lilla Lione

18.02. 21:00 Marsiglia Bordeaux