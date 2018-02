Ligue 1 - PSG vs Strasburgo, scossa post Champions? - Twitter PSG

Unai Emery, in patria, è nell'occhio del ciclone. Il Paris rischia l'ennesimo fallimento europeo. Dopo il tonfo del Camp Nou, la caduta del Bernabeu. Illusione d'avvio - 0-1 a firma Rabiot - finale di marca Real. Serve un'impresa, nel catino di casa, per non salutare la competizione già agli ottavi. La partita con lo Strasburgo, in programma quest'oggi alle 17, assume così particolare rilevanza. Non tanto per i tre punti in sé - il PSG ha un margine importante sul Monaco - quanto per le difficoltà attualmente presenti all'interno dello spogliatoio.

Nelle ultime tre di Ligue 1, cammino sontuoso per Neymar e compagni. Tre vittorie, otto reti all'attivo, porta inviolata. Rispetto al mercoledì europeo, spazio ad alcuni avvicendamenti. Di Maria, l'escluso in terra di Spagna, rileva Mbappé - assente. Neymar parte da sinistra, Cavani, sostituito con il Real e non al meglio, è il terminale. Rivoluzione anche in mediana. Diarra in luogo di Lo Celso, Draxler e Pastore da mezzali. Forze fresche per eliminare possibili tossine. Thiago Silva torna al centro della difesa, fa coppia con Marquinhos. Kurzawa e Meunier i laterali bassi.

La lista di Emery

París Saint Germain: Areola. Cibois; Dani Alves, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Thiago Silva, Meunier; Draxler, Lass, Lo Celso, Nkunku, Pastore, Rabiot, Thiago Motta; Cavani, Di María, Neymar JR.

Strasburgo

Lo Strasburgo è attualmente tredicesimo. 2-1 al Troyes, tre punti per ri-allungare sulla zona calda. Nel recente periodo, cammino alterno, cinque sconfitte in sette partite di campionato. La classifica non preoccupa, Thierry Laurey sbarca al Parco dei Principi per cogliere eventuali aperture dell'undici di casa. 4-3-1-2, Martin avanza un passo e oscilla sulla trequarti, alle spalle del duo Da Costa - Blayac. Aholou è il perno in mediana, Goncalves e Lienard completano il pacchetto. Oukidja in porta, retroguardia composta da Foulquier, Martinez, Koné e Lala.

Le probabili formazioni (nel Paris Kurzawa e non Berchiche, nello Strasburgo Da Costa per Terrier)