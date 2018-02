Ligue 1 del sabato: vince il PSG, sorrisi per Saint Etienne e Troyes

Sabato di Ligue 1 davvero molto equilibrato, con sole tre vittorie nelle otto sfide della prima giornata di week-end. Partendo dalle zone nobili, non ha affatto problemi il Paris Saint-Germain, che contro uno Strasburgo voglioso ma troppo inferiore segna cinque reti e ne subisce incredibilmente due. Nonostante l'iniziale rete di Aholou, infatti, i parigini dilagano già nel primo tempo, segnando con Draxler, Neymar e Di Maria. Nella ripresa Bahoken accorcia le distanze, il PSG allunga però con una doppietta di Cavani. Pari con goal, invece, tra Montpellier e Guingamp: apre i giochi N'Gbakoto, li chiude nella ripresa Sio.

Pareggio molto divertente ed emozionante, poi, tra Caen e Rennes, che danno vita ad uno spettacolo incerto fino alla fine. Avanti grazie alla marcatura vincente di Crivelli, gli ospiti subiscono la rimonta da Sakho, sbagliando nel finale di tempo il rigore del possibile 2-2 con Rodelin. Dopo un altro rigore fallito da Peeters, è Da Silva a pareggiare i conti all'84'. Vince l'equilibrio, come prevedibile, tra Amiens e Tolosa, che concludono la sfida sullo 0-0.

Si conferma squadra particolarmente in forma, al contrario, il Saint Etienne, che in casa dell'Angers conquista tre punti decisivi per allontanarsi sempre più da quella zona retrocessione sfiorata qualche giornata fa. Decise la sfida in casa dei bianconeri, la marcatura vincente di Beric. Nella sfida tra formazioni incasinate, infine, tre punti pesantissimi del Troyes, che grazie al goal di Niane.

DI SEGUITO LE SFIDE DEL SABATO:

17:00 Finale Paris SG 5 - 2 Strasburgo

20:00 Finale Amiens 0 - 0 Tolosa

20:00 Finale Angers 0 - 1 St. Etienne

20:00 Finale Caen 2 - 2 Rennes

20:00 Finale Montpellier 1 - 1 Guingamp

20:00 Finale Troyes 1 - 0 Metz