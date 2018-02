Ligue 1 del sabato: frena il Monaco, successi importanti per Angers  ed Amiens

Google Plus

Inaspettata frenata del Monaco al Louis II. Nella loro ventisettesima uscita stagionale, infatti, i biancorossi di Jardim pareggiano 3-3 in casa del Tolosa, rendendo ancora più accesso il big match di questa sera tra PSG e Marsiglia. Avanti grazie alla rete di Rony Lopes, il Monaco si fa subito recuperare da Sangare. Nella ripresa, Lopes e Jovetic illudono, il Tolosa è bravo però a recuperare con Delort e Sanogo. Pari e patta anche tra Rennes e Troyes, sfida che non regala emozioni fissandosi sullo 0-0.

2-2 emozionante, invece, tra Guingamp e Metz, con quest'ultimi particolarmente arcigni vista la loro difficilissima condizione di classifica. Subito in goal con Mollet, il Metz non riesce a resistere ai rossoneri, bravi a pareggiare grazie alla marcatura vincente di Deaux. Nella ripresa, Roux fa 1-2, ma il mediano di casa conferma l'ottimo stato di forma andando a collezionare una personale doppietta. Si allontana definitivamente dalla zona rosa, invece, il Dijon, che contro il Caen vince e convince i propri tifosi: apre i giochi un autogoal di Da Silva, li chiude un rigore del solito Tavares.

Nelle zone di bassa classifica, clamoroso ed inaspettato successo dell'Amiens, che in casa di un Nantes claudicante confezione una vittoria più pesante di mille macigni. Ai grigi basta Kakuta, che nel finale di primo tempo fa 0-1 e regala ai suoi una settimana di sorrisi e distensione. Analogo discorso, infine, per l'Angers, che vince il match-salvezza battendo un Lille confuso anche in casa. I bianconeri, dopo un primo tempo senza reti, sbloccano la sfida con Ekambi, bravo a segnare ancora nonostante il momentaneo ed inutile pari di Pepe.

DI SEGUITO LE SFIDE DEL SABATO:

17:00 Finale Tolosa 3 - 3 Monaco

20:00 Finale Dijon 2 - 0 Caen

20:00 Finale Guingamp 2 - 2 Metz

20:00 Finale Lilla 1 - 2 Angers

20:00 Finale Nantes 0 - 1 Amiens

20:00 Finale Rennes 2 - 0 Troyes