PSG, Emery attacca Neymar: "Operazione non necessaria"

Che tra i due non ci fosse feeling si era capito fin da subito, ma ora arriva un attacco diretto a mezzo stampa che è destinato a far discutere e non poco. Unai Emery parla senza mezze misure dell’infortunio di Neymar, criticando aspramente la scelta del brasiliano e del suo entourage dell’operazione chirurgica in seguito alla frattura del quinto metatarso del piede destro subita nel match di Ligue 1 contro il Marsiglia. Il tecnico basco ha dichiarato nel post partita contro l'OM – in Coppa di Francia – che la via dell’intervento non fosse l’unica da percorrere: “Il medico del PSG ha detto che c’era ancora il 10% di possibilità di poter giocare. La decisione è arrivata dopo aver parlato con la Federazione brasiliana” per poi rincarare la dose: “Il dottore mi ha detto che c'era ancora un'opzione prima di quei nuovi test che abbiamo fatto. Guedes, ad esempio, ha giocato con questo tipo di infortunio prima di operarsi”, riferendosi al giovane portoghese – di proprietà del Paris in prestito al Valencia – che ha subito un infortunio simile fra novembre e dicembre.

Anche il proprietario del club parigino Nasser Al Khelaifi si è schierato al fianco di Neymar, rivelando: “Abbiamo preso la decisione insieme. Non c’era altra scelta anche se non era una buona notizia”, facendo eco al padre del giocatore; il problema però sembra addirittura più grave del previsto ed i tempi di recupero, stimati attorno alle 6-8 settimane, potrebbero allungarsi. Niente da fare dunque per O’Ney in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid - “Ci mancherà, ma la squadra è preparata” ha aggiunto Emery -, mentre in ottica Mondiale di Russia, l’attaccante ci arriverà nelle migliori condizioni. Forse nasce proprio da qui il risentimento del tecnico, vedendo il giocatore – pressato sicuramente dalla federazione verdeoro - preferire la rassegna iridata con la sua selezione a discapito delle ragioni del PSG, contando anche il fatto che – pensando alla propria carriera -, se i parigini dovessero essere eliminati dai Blancòs, Emery verrà esonerato a fine stagione.