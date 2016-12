Everton - Liverpool in diretta, LIVE Premier League 2016/17 (0-1): Mané al 94esimo!

Aggiorna il contenuto

23.00 - Direi che è tutto. E allora grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile e alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Liverpool batte Everton in trasferta per 0-1 grazie alla rete di Sadio Mané al 94esimo.

22.58 - Intensità da derby di Premier, una voglia pazzesca di vincere ma ad un certo punto il match si era bloccato. Il fatto che due dei tre cambi dell'Everton siano stati dovuti a degli infortuni ha probabilmente influito tanto quanto l'atteggiamento diverso del Liverpool nella seconda frazione, visto che i Reds l'hanno saputa sbloccare solo sulla giocata di Sturridge (subentrato) corretta in gol da Mané. Insomma una serie di episodi che regalano una serata da sogno e una possibilità di rimanere in scia ai tifosi oggi ospiti, che cantavano e cantavano alla fine...

22.56 - Termina il derby del Merseyside, vince il Liverpool (0-1).

90' + 9' - Tengono la sfera in avanti i giocatori del Liverpool in attesa del fischio finale.

90' + 8' - Dentro Lucas Leiva al posto di Mané.

90' + 6' - Invasione di campo tutt'altro che richiesta. Comunque i tifosi ospiti sono in estasi.

90' + 4' - GOOOOOOOOOOOOOOL! MANE'! Sturridge con una perla tira e colpisce il palo, sulla respinta a porta sguarnita Mané fa 0-1!

90' + 3' - Coleman ancora lucido in copertura. E ancora meglio il giovanissimo Carvert-Lewin che si prende un fallo importantissimo.

90' + 1' - Ok, non dovrei dare pareri personali, ma... 8 minuti di recupero? Non saranno eccessivi? Sì, avete letto bene: 8 minuti di Merseyside derby. Non che sia un male.

90' - Klavan cerca la torre, spazzano i blu. Un fallo di Firmino dà altra aria agli avversari.

89' - Lewin costretto a coprire, nonostante sia un attaccante. Qui lo fa brillantemente e concede un corner.

87' - Sturridge in area viene fermato, la palla torna a Firmino che al centro dell'area palleggia e cerca la girata, ma viene murato. Non sfondano il muro i rossi.

85' - Giallo per Gueye, durissimo su Mané.

82' - Barricate Toffees, che si aprono e respirano solo grazie al tocco di mano di Origi. Dentro Sturridge e Can al posto di Origi e Lallana nei Reds.

80' - GRAN PARATA DI JOEL ROBLES! Firmino devia benissimo una spizzata sul primo palo, riflesso da paura dello spagnolo praticamente a freddo!

79' - Lennon chiude ancora una volta, sempre su Clyne. Gran lavoro di sacrificio per l'esterno blu. I rossi batteranno un corner.

77' - Altro colpo al volo, da parte di Firmino: cross da destra di Clyne dal fondo, lui rovescia ma la manda altissima.

75' - Punizione per un cross di Barkley, stacca il solito Williams che però trova le mani sicure di Mignolet.

74' - Origi fa tutto bene tranne il cross, lo imita Henderson. Blocca Robles.

72' - Fuori Valencia, dentro il giovanissimo Carvert-Lewin (seconda partita da professionista). Nell'intervallo, ci siamo scordati di dirlo, dentro Barry per l'infortunato McCarthy.

71' - Mané colpito duro da Lennon senza fallo rimane a terra, l'inglese mette il pallone fuori; l'ala avversaria si riprende quasi subito. Match incattivito nonostante una direzione praticamente impeccabile

69' - Coleman si prende un giallo nella situazione nervosa. A rivedere il fallo dell'inglese che ha fatto scattare il tutto, era arancione il cartellino, più vicino al rosso che al giallo.

68' - Giallo netto per Barkley e scatta una mini-rissa fra Lovren, Lukaku e tanta altra gente. A terra Henderson, che aveva subito il fallo.

66' - Lukaku ha un solo problema in questa partita: non ha ancora controllato un pallone. I difensori Reds col loro pressing hanno facilmente annullato il grosso centravanti belga sinora.

64' - Stekelenburg lascia dunque il campo, entra Joel Robles. Tutto molto lento, in questi ultimi minuti.

62' - Robles entrerà. Non ce la fa il povero portiere Toffee.

61' - E' stato fischiato fallo in favore di Stekelenburg che rinvia e rimane col fisioterapista vicino a sè. Rischio dei medici che dicono che l'olandese però dovrebbe riprendersi.

59' - Molto dolorante l'ex Roma, il gioco non è ancora ripreso.

58' - Mané se l'allunga un po' sul lancio di Firmino che lo aveva messo in condizione di uno-contro-uno con Stekelenburg: contrasto duro per l'olandese, calcio d'angolo. Portiere medicato in questo momento.

56' - Lovren si prende un giallo per una spallata sulla faccia di Lukaku. Un po' fiscale l'arbitro.

54' - Straordinario Gueye nel saltare due avversari dopo un recupero ed avviare il contropiede dei suoi, che termina con un fallo su Barkley. Cross per Lukaku che nasce dagli sviluppi, il belga gira ma non sente la porta e la mette larga.

52' - Respinta ma giropalla sempre dei Reds che sembrano avere un altro piglio in questo avvio di ripresa.

51' - Tutto nato da un grande lancio di Milner, ora c'è corner rosso.

50' - FIRMINO! Risponde Stekelenburg! Il brasiliano in area viene fermato nel tentativo di conclusione dal portiere, poi Mané in acrobazia sbaglia e con affanno i blu liberano!

48' - Milner rientra bene sul suo piede ma poi calibra male un cross anche a causa di una deviazione, sarà calcio d'angolo.

46' - Immediato avvio sulla stessa falsariga della prima frazione.

22.01 - Si riparte! Primo pallone mosso dal Liverpool.

21.50 - Il 227esimo derby della Merseyside si potrebbe riassumere in una sola parola, in questi primi 45': agonismo. Ne volete un'altra? Estremo. Estremo fino a portare a tanti errori tecnici, a due manovre che sembrano essere sempre sul punto di concludersi in maniera efficace, ma poi incocciano nella possibilità nulla di ragionare a questa velocità. Ci si promette spettacolo, con più palle gol, ma solo se il match riuscirà a sbloccarsi. Altrimenti potrebbe andare così finchè i giocatori si reggono in piedi. Per adesso è tutto: ci sentiamo dopo!

21.46 - Termina il primo tempo. Clean sheets.

45' - Origi steso fa un po' di scena, ma l'arbitro non ci casca. Solo rimessa laterale, uno di recupero.

44' - Funes Mori! Stacca di testa, ma la mette ampiamente larga.

43' - Primo corner del match, per i Toffees.

42' - Mané calcia da casa sua (calcisticamente parlando, lontano dalla porta sulla destra), il risultato è pessimo. Rinvio dal fondo.

41' - Barry si scalda. Il suo compagno che dovrebbe rilevare, comunque, è rientrato in azione. Possesso sulla linea difensiva dei Reds.

40' - McCarthy a terra, si tocca la coscia. Seguiamo la sua condizione. Ha preso una botta da Firmino, è vero. Ma probabilmente, comunque, dev'essere qualcosa di muscolare.

39' - Un altro cross, dall'altro lato ma sulla stessa corsia: l'autore è Lennon, il colpitore Lukaku, ma la leggerissima deviazione sulla sfera non è problematica per Mignolet.

37' - Origi! Velo di Mané per Wijnaldum, palla a Clyne che crossa e la punta la manda alta di testa!

36' - Calo della velocità a cui viaggia il pallone in questa fase, e ciò sta facendo bene agli ospiti che stanno trovando i giusti equilibri.

34' - Funes Mori sontuoso nell'uno-contro-uno su Origi, palla recuperata e utilizzo del fisico per difenderla sulla sua corsia di destra.

32' - La sfera arriva ancora al limite dell'area degli ospitanti che concedono un tiro (fatto molto male) a Wijnaldum. Blocca Stekelenburg.

31' - Lancio lungo per Clyne, scala benissimo Lennon che lo argina ad una battuta con le mani.

29' - Punizione da posizione da cross per Milner, sulla destra. Fallo in attacco, punizione di casa.

27' - Wijnaldum con uno dei suoi strappi: palla allungata un po' male, tiro anche peggio. Rimessa dal fondo.

26' - Firmino perde il tempo di gioco per premiare la sovrapposizione di Clyne e quando lo fa, il terzino ha smesso di correre. Stessa incertezza fra Milner e Lallana sull'altra fascia: molto più organizzato l'Everton.

24' - Mignolet ha un brivido sul pressing di Lukaku in aggiunta al passaggio imperfetto di Clyne, ma riesce a spazzare (male, eh) e ad evitare il rischio.

23' - Lukaku! Il belga tutto solo in area, riceve il cross di Lennon ma non lo gira in porta solo per un eroico salvataggio di Klavan! Tiro poi di Barkley in seguito, palla larga, Liverpool chiuso nella propria metà campo.

21' - Si spinge da una corsia all'altra per i blu, ma principalmente sulla destra. Nuova discesa di Coleman, lo chiude in affanno Milner che concede rimessa con le mani.

20' - Henderson, uomo d'ordine, mostra tutta la confusione dei suoi con una spazzata fatta piano e fuori dal campo.

18' - Il taglio di Origi chiuso dal fisico di Williams senza che il belga nemmeno entri in area. Rinvio del gallese, l'attaccante si oppone, nuova rimessa laterale.

15' - Un po' di errori tecnici a causa del ritmo altissimo, e anche la tattica sembra risentirne. Ma di tiri in porta, nemmeno l'ombra. Tutto in bilico; in campo Stekelenburg rinvia una sfera appena recuperata ma se la vede ritornare dopo qualche secondo, potendola questa volta bloccare.

13' - Valencia va col destro ma trova il muro. Segue un fuorigioco un po' ingenuo di Barkley che regala il possesso ai rossi.

12' - Firmino stende Valencia sulla sua trequarti e concede punizione agli avversari. Spinta evidente. Non molto diplomatico nelle proteste nei confronti dell'arbitro.

10' - Ottima fase di possesso sul gegenpressing di Klopp da parte degli uomini di Koeman. Destro di Lennon da fuori, deviato e quasi buono per Barkley che però ottiene solo una rimessa in zona d'attacco.

8' - Il gioco di prima tipico dei Reds annullato dall'organizzatissima pressione dei Toffees, che hanno avuto un atteggiamento migliore finora.

6' - Recupero di Valencia a lanciare Lukaku che da posizione buona per il traversone cerca un tiro complicato col destro, ma il giro è sbagliato e la sfera si spegne dall'altro lato del campo. Grande velocità.

4' - Coleman insistente sulla destra, arriva al cross ma trova la capocciata di Lovren. Grande pressing dei padroni di casa in questo immediato avvio, adesso altra rimessa con le mani sul tocco di Valencia.

3' - Clyne trova il pressing di Lennon a negargli il lancio lungo verso l'attacco. Rimessa laterale.

1' - Partita subito fisica dopo il rilancio di McCarthy, che perde la sfera.

21.00 - Si parte! Primo pallone mosso dall'Everton.

20.57 - Squadre in campo!

20.50 - Adesso i team sono negli spogliatoi, dove si effettuano gli ultimi controlli prima dell'inizio della partita che non vi potete assolutamente perdere, dopo aver aspettato così tanto!

20.40 - Ci avviciniamo al kick-off: le due squadre sono da tempo in campo per il riscaldamento.

20.30 - Una novità per parte: per i Toffees c'è McCarthy al posto di Barry; dall'altro lato out Matip, subentra Klavan.

20.20 - La risposta del Liverpool (4-3-3): Mignolet; Clyne, Lovren, Klavan, Milner; Wijnaldum, Henderson, Lallana; Mané, Origi, Roberto Firmino.

20.10 - La formazione ufficiale dell'Everton (4-2-3-1): Stekelenburg; Coleman, Williams, Funes Mori, Baines; Gueye, McCarthy; Enner Valencia, Barkley, Lennon; Lukaku.

20.00 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Everton-Liverpool, monday night del 17esimo turno della Premier League edizione 2016/17, il cui calcio d'inizio è previsto per questa sera intorno alle ore 21:00 a Goodison Park.

QUI EVERTON

Il successo contro l'Arsenal ha garantito linfa vitale ai Toffees, che adesso stazionano all'ottavo posto ma con una gara in meno rispetto a tutti. Dopo un ottimo avvio di stagione culminato con lo 0-3 sul Sunderland, i blu stanno dimostrando di avere un unico enorme difetto: la discontinuità.

Everton Liverpool diretta live

L'obiettivo principale sarebbe quello di un posto in Europa, più realisticamente in Europa League, visto che la zona Champions al momento dista 10 punti. Ovviamente, però, i tifosi questa sera penseranno solo al derby: è decisamente una delle partite più importanti della stagione.

Indisponibili a lungo termine Bolasie e Besic, entrambi alle prese con problemi di tipo fisico che sicuramente li terranno out fino all'anno prossimo. Ma quello che conta di più nell'Everton è l'assenza di capitan Jagielka per squalifica: il difensore inglese fu decisivo qualche derby fa...

Koeman dovrebbe riproporre comunque il 4-2-3-1 "mourinhano" (lo Special One dopo il successo sul WBA si godrà tranquillo questo match da casa), in porta Stekelenburg. Coleman e Baines fanno i terzini, in mezzo Williams e Funes Mori. Gueye e Barry in mediana, davanti a loro Valencia, Barkley e Lennon. Lukaku unica punta.

Diretta live Everton - Liverpool

QUI LIVERPOOL

Lo 0-3 sul Middlesbrough di poco più di 7 giorni fa non cancella i rimpianti dei Reds per i 3 punti regalati clamorosamente nel finale al Bournemouth, ma sicuramente porta una nuova ventata di aria positiva della quale c'è assolutamente bisogno in vista del derby del Merseyside.

Everton Liverpool live

Per i rossi sono 9 i punti parziali di distacco dalla vetta, detenuta dallo straordinario Chelsea, anche se l'obiettivo per il finale di stagione rimane sempre leggermente inferiore al titolo: il piazzamento nelle top 4 e la conseguente partecipazione alla prossima Champions League.

Coutinho e Ings unici sicuri assenti della gara sponda Liverpool. Il brasiliano, di norma, ha dei grandi sostituti: tuttavia Sturridge, mattatore nel 4-0 (!) della scorsa stagione, sembra a rischio per questo match non a causa di ennesimo infortunio, ma di una condizione atletica dubbia.

Klopp mantiene il suo folle ed ultra-offensivo 4-3-3. In porta Mignolet in vantaggio su Karius, davanti a lui Clyne, Lovren, Matip (anche lui in dubbio) e Milner. Henderson in cabina di regia supportato da Wijnaldum e Lallana. In attacco Mané (eroe nel match di settimana scorsa) e Firmino dovrebbero supportare il giovanissimo Origi.

UOMINI CHIAVE

Gli ones-to-watch di questa gara sono più o meno tutti gli attaccanti, ma di questi in particolare due, uno per parte: il primo è ovviamente Romelu Lukaku, oggetto del desiderio dell'Europa del calcio che conta, top scorer lo scorso anno; il secondo porta il nome di Sadio Mané e, arrivato fra le critiche per il prezzo quest'estate, sta ripagando l'investimento a suon di gol, assist e giocate preziose.

Diretta live Liverpool Everton